Президент Садыр Жапаров ответил на письмо госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее высказывал опасения о принятии в Кыргызстане законопроекта об «иноагентах». Ответное письмо Жапарова опубликовал на своей странице в фейсбуке его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

Жапаров заявил, что в письме Блинкена «имеются признаки вмешательства во внутренние дела КР». По его мнению, опасения госсекретаря США беспочвенны, так как законопроект об «иноагентах» «должен внести ясность и упорядочить деятельность неправительственных/некоммерческих организаций, действующих в КР».

Президент отмечает, что на сегодняшний день в республике насчитываются десятки тысяч НКО/НПО, которые «занимаются решением многих проблем, по которым раньше у государства не было ни воли, ни желания что-то делать».

«В то же время следует признать, что часть НПО/НКО получают финансирование из-за рубежа, причем не только из США и стран Евросоюза. Естественно, существует проблема, напрямую связанная с защитой законных интересов кыргызского государства, – насколько может и должен быть государственный контроль за деятельностью средств массовой информации и неправительственных организаций, финансируемых иностранными государствами или с иностранным участием. Речь идет о том, что кыргызское государство, как это ему положено по статусу, намеревается контролировать, откуда приходят деньги в эти НПО/НКО, кем, как и на какие цели они расходуются», — утверждает Жапаров.

По его словам, концепция законопроекта об «иноагентах» инициированного депутатами Жогорку Кенеша, близок к концепции действующего Закона о регистрации иностранных агентов (FARAЗакон FARAЗакон FARA (Foreign Agents Registration Act – закон о регистрации иностранных агентов) был принят в США в 1938 году для борьбы с нацистской пропагандой. В 1966 году его изменили – закон превратился в инструмент борьбы с лоббированием иностранных экономических и политических интересов в конгрессе. FARA направлен главным образом не против НКО (даже если у тех есть иностранное финансирование, они просто должны быть зарегистрированы), а против иностранных лоббистов.*) в США.

«В этой связи не может не возникнуть вопрос: почему вам можно, а нам нельзя?» — задается вопросом президент.

Жапаров также заявил, что за последние три года в Кыргызстане «многое поменялось и меняется в лучшую сторону».

«Перемены к лучшему также воочию ощущают наши соотечественники, у которых появилась надежда на лучшее будущее, они стали больше зарабатывать, у них появилась уверенность в завтрашнем дне», — утверждает он.



Жапаров пишет, что «государство, по мере своего укрепления, активизирует взаимодействие с гражданским обществом» и на самом деле поддерживает деятельность НПО/НКО и СМИ, если они не нарушают законодательство республики.

«Общество, государство должны видеть, откуда, из каких иностранных источников и на какие цели идёт финансирование той или иной неправительственной/некоммерческой организации. Наши требования к ним понятны и поддерживаются в обществе, полностью соответствуют как Конституции, так и нашим международным обязательствам», — говорит он.

По его словам, несмотря на это законопроект был «принят в штыки» некоторыми СМИ и НКО, а также подвергся критике международных организаций, таких как Евросоюз, ПРООН, ОБСЕ, USAID, посольства Евросоюза и США.

Жапаров рассказал, что в этой связи по его поручению были проведены встречи с послом США в КР Лесли Вигери, а также с послами стран Евросоюза, на которых были даны «исчерпывающие разъяснения» по всем вопросам, которые вызывали озабоченность представителей посольств, представлены сравнительные анализы законопроектов с международно-правовыми документами.

«Поэтому мне непонятно как вышеназванный проект Закона в случае принятия парламентом может поставить, как Вы пишете, “под угрозу доступ ваших граждан к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование через программы, осуществляемые неправительственными организациями при поддержке правительства США и международных партнеров”?» — спросил Жапаров.

По мнению президента, Блинкену предоставили недостоверную информацию отдельные НПО/НКО.

«Это, к сожалению, не позволило вам составить объективную картину о реальной ситуации с правами и свободами человека в нашей стране, в том числе, права на объединения. На самом деле подавляющее большинство неправительственных/некоммерческих организаций достойно и честно работают у нас в стране», — утверждает Жапаров.



По его словам, «лишь небольшая по численности, но очень громогласная группа НКО» является источником «недостоверной информации» для своих грантодателей.

«Эти же неправительственные структуры зачастую распространяют лживую, недостоверную информацию среди народа, что приводит к судебным тяжбам по иску потерпевших или оболганных. В результате рассмотрения дел в суде распространители лживой информации часто вынуждены заявлять ходатайство о примирении с истцами.

И таких дел в судах множество», — заявил президент, но не привел никаких примеров.

Дальше глава государств написал, что за последние 30 лет в Кыргызстане появилась «прослойка» НПО/НКО руководители которых превратили эти организации в «семейные предприятия», занимающиеся «распиливанием» денег, поступающих от иностранных спонсоров.

«Об этом много раз писали в средствах массовой информации нашей страны. При необходимости мы готовы предоставить вам соответствующую информацию», — отметил Жапаров.

Также он предложил Блинкену провести аудит использования финансовых средств НПО/НКО, финансируемыми США хотя бы за последние 10 лет.

Кроме того, Жапаров предложил госсекретарю США посетить Кыргызстан и «воочию убедиться в том, что права и свободы человека в Кыргызстане находятся под надежной защитой Конституции и законов КР».

Закон об «иноагентах»

Законопроект об «иноагентах» изначально инициировала группа из более чем 30 депутатов. Однако после критики инициативы часть депутатов отозвала свои подписи. Сейчас в числе инициаторов 19 нардепов.

Согласно документу, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, признаются «иностранными представителями». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам.

Проект закона также предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы до пяти лет.

Главная инициаторка законопроекта — депутатка Надира Нарматова — заявляет, что инициатива не несет в себе никакой угрозы свободе слова и демократии, а также не ограничивает деятельность некоммерческих организаций. По ее словам, нынешний закон об НКО «не справляется» и нужно усилить надзор за неправительственными организациями «ради интересов, безопасности и целостности государства».

Однако с этим не согласны некоторые представители НКО, гражданские активисты, а также международные организации.



В Правовой клинике «Адилет», комментируя этот законопроект, ранее заявили, что он нарушает права человека и Конституцию страны.

С критикой законопроекта также выступили Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет и Human Rights Watch. Они призвали депутатов Жогорку Кенеша отозвать «крайне репрессивный законопроект». С такой же просьбой к депутатам обратились представители медиасообщества и гражданского общества Кыргызстана.

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