Кабинет министров принял постановление о трансформации земель в селе Кош-Көл Иссык-Кульской области для строительства гольф-курорта. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Акылбек Жапаров 27 января. Сам документ опубликован 2 февраля в газете «Эркин-Тоо».

Согласно постановлению, 23,5 га земель Балыкчинского лесного хозяйства, находящихся в госсобственности из категории «Земли лесного фонда» в категорию «Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения» для строительства гольф-курорта. Отмечается, что такое решение было принято в целях привлечения инвестиций в туристическую отрасль.

Земли расположены в южной части села Кош-Көл Тамчынского айылного аймака Иссык-Кульского района. Документ вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Иссык-Кульской районной администрации Кабмин поручил разработать и утвердить градостроительную документацию, заплатить сумму стоимости возмещения потерь лесохозяйственного производства и упущенной выгоды, а также подготовить соответствующие документы.

Ранее сообщалось, что строительством гольф-курорта близ села Кош-Көл занимается стройкомпания «СК Девелопмент». Она фигурировала в расследовании издания «ПолитКлиника» о связи между главой «СК-Девелопмент» Алексеем Коневым и сыном президента Рустамом Жапаров.

Как выяснили журналисты, Конев продал долю в компании другу Рустама Жапарова — Эльдосу Усенбекову за 500 сомов. Позже в числе учредителей фирмы стала числиться и сестра супруги приближенного президента Арзыбека Бурканова Гульбара Бокушева.

В августе 2023 года, комментируя это расследование, президент Садыр Жапаров сообщил, что стройкомпания выиграла в конкурсе участок площадью 92 гектара в селе Кош-Көл под строительство гольф-клуба. Пока неизвестно то ли это участок, который трансформирует Кабмин.

Жапаров говорил, что отправлял сына на место, чтобы он «проконтролировал строительство до конца и проверял проектную смету» из-за того, что проектную смету в начале строительства завысили в 10 раз.

«И хорошо, что я так сделал. “СК Девелопмент” не смогла бы завершить строительство, потому что у них не было таких денег. Они ожидали одобрения РКФР на получение кредита. В фонде отказали в финансировании, поскольку у них не чистая кредитная история. Они уже уклонились от погашения кредита, выданного банком “Керемет”. Сейчас Рустам занимается поиском и привлечением инвесторов. Ему доверяют», — говорил Жапаров.

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