На заседании Жогорку Кенеша 14 февраля депутаты решили вернуть на уровень комитета законопроект об «иноагентах», инициированный группой их коллег во главе с Надирой Нарматовой. С таким предложением выступил нардеп Чынгыз Ажибаев.

«У нас есть право вернуть законопроект на уровень комитета во втором чтении. Мы долго обсуждали эту инициативу, и был ряд предложений и споров. Сейчас мы можем еще тщательнее рассмотреть этот законопроект на уровне комитета. Я думаю, и сами инициаторы услышат мнение общественности», — сказал вице-спикер Нурланбек Азыгалиев.

Он сообщил, что и сам вносит предложение, чтобы из законопроекта убрали уголовную ответственность.

В итоге предложение Ажибаева депутаты поддержали. За то, чтобы вернуть законопроект об «иноагентах» на уровень комитета, проголосовали 73 депутата из 80 зарегистрированных.

Проект закона вернули в Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству.

Законопроект об «иноагентах»

Изначально документ инициировала группа из более чем 30 депутатов. Однако после критики инициативы часть депутатов отозвала свои подписи. Сейчас в числе инициаторов 19 нардепов.

Согласно документу, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, признаются «иностранными представителями». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам.

Проект закона также предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы до пяти лет.

Главная инициаторка законопроекта — депутатка Надира Нарматова — заявляет, что инициатива не несет в себе никакой угрозы свободе слова и демократии, а также не ограничивает деятельность некоммерческих организаций. По ее словам, нынешний закон об НКО «не справляется» и нужно усилить надзор за неправительственными организациями «ради интересов, безопасности и целостности государства».

Однако с этим не согласны некоторые представители НКО, гражданские активисты, а также международные организации.



В Правовой клинике «Адилет», комментируя этот законопроект, ранее заявили, что он нарушает права человека и Конституцию страны.

С критикой законопроекта также выступили Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет и Human Rights Watch. Они призвали депутатов Жогорку Кенеша отозвать «крайне репрессивный законопроект». С такой же просьбой к депутатам обратились представители медиасообщества и гражданского общества Кыргызстана.

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