Коалиция из восьми международных правозащитных организаций написала открытое письмо в Европейский союз (ЕС) с просьбой воспрепятствовать принятию закона об «иноагентах» Жогорку Кенешем.

Совместное письмо подписали Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), организация «Защитники гражданских прав» (CRD), организация «Люди в беде» (PiN), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), организация «Защитники на передовой» (FLD), Международная федерация по правам человека (FIDH) и Всемирная организация против пыток (OMCT) совместно с Обсерваторией по защите правозащитников (OPHRD).

В письме они подчеркивают, что сейчас будущее гражданского общества Кыргызстана «находится под угрозой» и правозащитники призывают не дать стране вступить на «тот же опасный путь, что и Россия».

По их словам, у принятия законопроекта об «иноагентах» будут «потенциально катастрофические последствия» для прав человека, независимых СМИ и других НКО в стране.

«Мы призываем вас напомнить правительству Кыргызстана, что вопросы прав человека [вызывают] прямую и законную международную озабоченность, и использовать доступные средства воздействия для усиления вашего послания по поводу законопроекта об «иностранных представителях»», – написали они ЕС.

Так как законопроект об НКО близок к окончательному принятию, правозащитные организации призывают ЕС рассмотреть следующие шаги:

приостановить действия торговых преференций Кыргызстана, которые позволяют платить нулевые таможенные пошлины на большинство товаров, экспортируемых в ЕС;

отсрочить подписание и ратификацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве ЕС с Кыргызстаном, которое должно было быть подписано в ближайшее время;

принять другие меры, чтобы продемонстрировать, что дальнейшее сотрудничество «не может продолжаться», если закон об «иностранных агентах» будет принят: приостановить совместные мероприятия, заморозить финансирование госпрограмм и перестать выдавать шенгенские визы лицам, принимающим решения и разрабатывающим этот законопроект.

В письме говорится, что ЕС должен понять, что продвижение законопроекта об «иноагентах» противоречит фундаментальным ценностям и приоритетам партнерства с Кыргызстаном.

Поправки в закон об НКО назвали законом об «иноагентах», так как он во многом идентичен аналогичному закону, действующему в России. В основном законопроект принуждает некоммерческие организации регистрироваться «иностранными представителями», предоставляет госорганам право вмешиваться в их внутренние дела и предполагает уголовную ответственность некоторым представителям НКО.

Правозащитники опасаются, что принятие закона негативно повлияет на жизнь граждан, которые получают помощь от некоммерческих организаций. Также, по их мнению, НКО будут вынуждены закрыться, а СМИ ограничат в действиях, что приведет и к ограничению свободы слова.

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