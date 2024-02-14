Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) опечатали дом находящегося в розыске экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом сообщает «Азаттык».

Отмечается, что дом Матраимова в Оше расположен по улице Супаналиева.

Также «Азаттык» со ссылкой на некоторые источники пишет, что бизнес-центр JAMBY в Оше, которым предположительно владеет Матраимов, возобновил работу.



В ГКНБ пока не комментировали информацию.

Сейчас местонахождение Райымбека Матраимова неизвестно. В конце прошлого года СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что он покинул страну и вылетел в Дубай.

26 января стало известно, что Матраимов объявлен в розыск. Его обвиняют в «пособничестве в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления».



Затем глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что городах Бишкек и Ош конфисковано имущество Матраимова стоимостью $80 млн. Вскоре в ГКНБ сообщили, что государству передано имущество на сумму более $34,8 млн.

Ташиев отмечал, что власти отберут у Матраимова «все его активы по всему Кыргызстану».

Также в стране, по заявлениям главы ГКНБ, идет «чистка госорганов» от кадров Матраимова.

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы таможни. В таможенных структурах он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет.