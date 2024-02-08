Тект приводится с сокращениями. Оригинал материала опубликован на сайте «Мейдан ТВ».
Согласно данным первых exit-poll, проведенных на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, подавляющее большинство избирателей проголосовали за Ильхама Алиева. Действующий глава государства набрал 93,9% голосов. Алиева уже поздравили президенты Беларуси, Узбекистана и Турции.
Отсутствие реальной конкуренции, давление властей на СМИ и препятствие для мониторинга выборов общественными организациями — так в своем промежуточном отчете от 31 января охарактеризовала Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) подготовку к внеочередным президентским выборам в Азербайджане.
Президентские выборы в стране уже во второй раз проводятся во внеочередном порядке. Впервые это произошло в 2018 году, когда выборы, назначенные на октябрь, состоялись в апреле. Перенос их даты на полгода вперед помощник президента Али Гасанов связал с проведением в стране ряда местных и международных мероприятий.
И вот теперь выборы, которые должны были состояться в 2025 году, прошли почти на полтора года раньше, 7 февраля 2024-го.
Досрочные выборы без правовой основы
На конституционном референдуме 2016 года, наряду с увеличением срока полномочий президента с пяти до семи лет, главе государства было также предоставлено право распускать парламент и объявлять досрочные президентские выборы.
Кроме того, были созданы должности первого вице-президента и вице-президента. То есть, в случае досрочного ухода президента с поста, его полномочия до избрания нового главы государства будет исполнять первый вице-президент. С 2017 года эту должность занимает первая леди страны Мехрибан Алиева.
Однако в обновленном документе не уточнялось, в каком случае может быть распущен парламент и проведены внеочередные выборы. Хотя эти основания должны были быть оговорены. Да и правила проведения внеочередных выборов также должны были быть отражены в Конституции. Но и этого сделано не было. Поэтому теперь президент может в любой момент подписать соответствующее распоряжение и сослаться при этом на закон.
Политические причины досрочных выборов
Ильхам Алиев связал решение о внеочередных выборах 7 февраля с несколькими политическими факторами.
В первую очередь, по его словам, это связано с тем, что после событий сентября 2023 года (19 сентября в Карабахе прошла локальная военная операция) наступил новый период и выборы станут его началом.
А во-вторых, по мнению Алиева, «поскольку президентские выборы являются самыми важными из всех выборов, то первыми выборами, которые будут проведены на всей территории страны, должны быть выборы президента».
Еще одной, дополнительной, причиной он назвал то, что в октябре 2023 года исполнилось 20 лет его президентства: «Это мы должны принять как некий итог».
Но оппозиция не считает перечисленные Алиевым причины убедительными.
Председатель Национального совета, профессор Джамиль Гасанлы отмечает – непонятно, что именно Алиев подразумевает под новым периодом.
«Что характеризует этот новый период, о котором говорил Ильхам Алиев? Изменилась ли Конституция, политическая система страны? Повысилось ли участие народа в управлении? В таком случае, что характеризует новый период? Еще больше снизилось благосостояние населения, выявились случаи коррупции в инфраструктурных проектах на освобожденных территориях. Только в 2023 году количество политических заключенных возросло более чем вдвое», – подчеркивает он.
Выборы и Карабах
Карабахский конфликт, начавшийся в 1988 году с территориальных претензий Армении, стал основным катализатором смены власти в Азербайджане за последние 33 года.
Аяз Муталибов, пришедший к власти в 1990-м, потерял ее через два года. Верховный Совет назвал причиной ухода Муталибова с поста президента Ходжалинскую трагедию.
В 1992 году страну возглавил Абульфаз Эльчибей. В апреле 1993 года Армения оккупировала Кельбаджар. А когда в июне того же года в Гяндже случился военный мятеж, ему также пришлось уйти с президентского поста.
В первые месяцы правления Гейдара Алиева, ставшего президентом в 1993 году, было оккупировано шесть районов. Однако, в отличие от своих предшественников, он не продолжил войну, согласился на режим прекращения огня, и за 10 лет его правления военных действий больше не было.
Военное поражение 90-х годов, дискредитация лидеров национально-освободительного движения, которым верил народ, и тяжелая социально-экономическая ситуация серьезно травмировали на подсознательном уровне азербайджанский народ и общество.
В 2020 году, на 17-м году правления Алиева-сына началась 44-дневная война. В день освобождения города Шуши Ильхама Алиева поздравили даже Али Керимли и Иса Гамбар, находившиеся в непримиримой оппозиции к нему. Так старожилы оппозиции и основные оппоненты Ильхама Алиева фактически признали, что не видят ему альтернативы.
Конечно, все это очень сказалось на отношении общества к Ильхаму Алиеву. Потом премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и лидеры ряда западных государств признали Карабах составной частью Азербайджана. А официальная пропаганда преподнесла это как успех азербайджанской дипломатии.
События последних трех лет изменили отношение к Ильхаму Алиеву в разных слоях общества. Лица, долгое время находившиеся в оппозиции к власти, заняли противоположную позицию. Например, композитор Джаваншир Гулиев, уехавший в эмиграцию в знак протеста против режима Алиева, заявил, что проголосует за него на президентских выборах. Или певец Акиф Исламзаде, который до середины 2000-х был членом оппозиционной партии Народный фронт Азербайджана (ПНФА), заговорил о том, что нужно вообще отменить выборы и сделать Алиева вечным президентом.
Раис Расулзаде, внук основателя Азербайджанской демократической республики 1918 года Мухаммеда Амина Расулзаде сказал, что если б его дед был жив, то проголосовал бы за Ильхама Алиева. И, наконец, во время нынешней предвыборной кампании, все прочие кандидаты в президенты также благодарят Алиева за победу в Карабахе. На этом фоне логично предположить, что назначение выборов на период, когда рейтинг Ильхама Алиева выше, чем когда-либо, было продуманным решением.
Таким образом, идя на выборы, Алиев имел:
- благодарный ему народ,
- раздробленную, ослабленную оппозицию, находящуюся под постоянным давлением,
- уничтоженные прессу и гражданское общество.
А теперь давайте разбираться детальнее.
«Предвыборные» законы о медиа и партиях
Нынешняя предвыборная политическая ситуация в Азербайджане окрашена иначе, чем перед прежними выборами. На протяжении 30 лет политически активная часть общества и независимые оппозиционные СМИ обычно сталкивались с давлением после выборов, на этот раз все было наоборот. А самое главное – то, что в 2022-2023 годах были приняты новые законы, касающиеся медиа и политических партий.
Против нового закона о медиа, принятого 30 декабря 2021-го, выступили все независимые журналисты, которые еще на стадии обсуждения законопроекта в азербайджанском парламенте заявляли, что новый закон сильно ограничит деятельность СМИ. Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев тогда заявил, что цель этого закона – усиление контроля государства над СМИ. Венецианская комиссия Совета Европы в своем заключении забраковала закон «О медиа», который ввел жесткие требования при регистрации медиа. Комиссия сделала вывод, что закон направлен на «ограничение деятельности медиа» и не позволит СМИ эффективно выполнять роль «общественного контролера».
Комиссия особо отметила ошибочность определения понятия «журналист» в законе и запрета на скрытые съемки. В заключении сказано, что понятие «журналист» в документе должно быть расширено, а скрытые съемки допустимы, если они служат интересам общества.
В отчете международной организации «Репортеры без границ» за 2023 год указано, что состояние прессы в Азербайджане весьма прискорбное. В составленном организацией индексе свободы СМИ Азербайджан занял 151-е место среди 180 стран мира.
Закон «О политических партиях», подписанный Ильхамом Алиевым 11 января 2023 года, также вызвал критику и внутри страны и за ее пределами. Закон ввел обязательную регистрацию партий, если они хотят участвовать в выборах. Также, согласно документу, партия может быть учреждена не менее чем 200 гражданами, которые в течение последних 20 лет постоянно проживают на территории Азербайджана. При этом все они на учредительном собрании должны присутствовать лично. Для государственной регистрации партии в ней должно быть не менее 10 тысяч членов.
Венецианская комиссия и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека в совместном заключении отметили проблематичность этого закона.
«Регистрационные требования должны быть разумными. Государственный контроль над политическими партиями должен быть ограничен. Поэтому, обширный государственный контроль за внутренним функционированием политической партии, включая требование предоставить государству списки своих членов, являются чрезмерной мерой, несовместимой с принципами необходимости. Приостановление и роспуск политических партий могут применяться только в случае наиболее серьезных нарушений нормативных правовых актов и в крайних случаях», – говорится в заключении.
Венецианская комиссия и Бюро ОБСЕ предложили властям Азербайджана устранить недостатки в законе, но те проигнорировали это предложение.
Закон принят, партии распущены
За два месяца после вступления закона в силу более 20 партий заявили о самороспуске. А вот Либеральная и Республиканская народные партии были распущены, даже сами того не зная.
В июне 2023 года был дан старт перерегистрации политобъединений, и первой была зарегистрирована правящая партия «Ени Азербайджан».
Вслед за правящей Минюст зарегистрировал несколько партий, поддерживающих политику правительства. Только после этого зарегистрировали, наконец, и оппозиционные партии.
А затем 23 партии направили Ильхаму Алиеву благодарственное обращение.
Принятие законов «О медиа» и «О политических партиях» не отвечали обязательствам по политическим свободам, которые власти Азербайджана взяли на себя перед Советом Европы.
Предвыборные аресты
В июле 2023 года был арестован председатель Партии демократии и благоденствия, известный экономист Губад Ибадоглу. И хотя он обвиняется по статье «Изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной бандой» УК, сам экономист связывает арест со своей политической деятельностью и исследованиями, касающимися строительных работ, проводимых на освобожденных территориях Карабаха.
С 20 ноября начались аресты руководящего состава и сотрудников онлайн-издания AbzasMedia, публиковавшего самые громкие журналистские расследования последних лет. В отношении директора Ульви Гасанлы, замдиректора Мухаммеда Кекалова, шеф-редактора Севиндж Вагифгызы, репортерки Наргиз Абсаламовой и журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, репортерки Эльнары Гасымовой возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Также были заблокированы пенсионные и зарплатные счета матери Севиндж Вагифгызы, матери и сестры Ульви Гасанлы и экономиста Тогрула Велиева, обвиняемого в сотрудничестве с сайтом.
27 ноября был арестован руководитель интернет-канала Kanal-13 Азиз Оруджев. Его также обвиняют в контрабанде.
6 декабря гражданский активист Ильхамиз Гулиев был арестован по статье «Изготовление, приобретение, хранение, перевозка, или продажа наркотических средств в массовом порядке». Вслед за ним были арестованы журналисты Теймур Керимов и Шамо Эминов.
14 декабря арестовали члена Национального совета и партии Мусават Тофига Ягублу. Ему были предъявлены обвинения по статьям о мошенничество и подделке документов.
Компьютер и личные вещи члена-учредителя политической платформы «Третья республика», преподавателя Бакинского государственного университета Араза Алиева, задержанного 23 декабря и приговоренного к 25 суткам административного ареста за «хулиганство», до сих пор не возвращены.
А в конце января 2024 года был задержан руководитель и ведущий собственного Youtube-канала Арзу Саядоглу, который часто критиковал политическую ситуацию в стране и чиновничий произвол.
Решением Сабаильского районного суда в отношении Садайоглу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца.
Гражданское общество в тупике
Что касается наблюдения за досрочными выборами 7 февраля со стороны представителей независимого гражданского общества, то Альянс наблюдателей за выборами опубликует оценочный документ. А Центр мониторинга выборов и обучения демократии не смог обратиться в ЦИК, поскольку не имеет регистрации – Министерство юстиции аннулировало ее в 2008 году. И хотя еще в 2021 году ЕСПЧ вынес решение о восстановлении регистрации, Верховный суд Азербайджана до сих пор не рассмотрел это дело.
Чтобы понять причины сложившейся ситуации, следует вспомнить тотальное давление на гражданское общество со стороны правительства около 10-12 лет назад. Жесткие поправки, внесенные в законодательство в 2013-2014 годах, практически вывели этот сектор из строя.
Юрист Халид Агаев сообщает, что в Азербайджане зарегистрировано более 4 тысяч НПО, и сравнивает эти цифры с Грузией, где при населении около 4 миллионов человек действуют более 20 тысяч НПО, и с Эстонией, в которой менее 1,5 миллиона населения и более 34 тысяч НПО.
Агаев говорит, что в 2013 и 2014 годах в законы, регулирующие сферу деятельности НПО, было внесено порядка 40 ограничительных поправок: «В то время как для регистрации коммерческих юрлиц требуется максимум три рабочих дня, регистрация НПО занимает 40 дней, а если требуется дополнительное изучение, к этому сроку прибавляется еще 30 дней. Таким образом процесс регистрации НПО может занять в общей сложности 140 календарных дней. И это еще – если соблюдать все предусмотренные законом процедуры».
Но на практике дело обстоит еще хуже. Согласно поправкам, если НПО в течение года получает более двух письменных предупреждений или предписаний об устранении нарушений, то эта организация может быть ликвидирована по решению суда на основании обращения Министерства юстиции. Административная ответственность также обременительна – Кодекс об административных правонарушениях, вступивший в силу в 2016 году, предусматривает довольно серьезные штрафы для НПО: более 25 тыс. манатов (более $14 тыс.).
«Доступ НПО к зарубежным грантам стал и вовсе почти невозможен», – добавляет Халид Агаев.
Он рассказывает, что в мае 2014 года Генеральная прокуратура ликвидировала основные НПО, заведя в отношении них уголовное дело на основании данных Министерства юстиции: «Были арестованы банковские счета основных НПО, их руководителям и сотрудникам был запрещен выезд из страны, они были привлечены к следствию. Плюс – были начаты налоговые проверки и наложены серьезные штрафы».
Сумма этих штрафов составляет более миллиона манатов (более $588 тыс.).
«Проверке и расследованию подверглись не только местные организации, но и зарубежные, такие как IREX, Национальный институт демократии, Фонд Фридриха Эберта, Фонд Фридриха Наумана. Сумма налоговых штрафов, наложенных на иностранные НПО, превышает 3 миллиона манатов ($1,7 млн) Многие из них покинули страну», – говорит он.
«Соперники» Ильхама Алиева
В избирательную гонку с возглавлявшим страну на протяжении 20 лет Ильхамом Алиевым вступили: депутаты Фазиль Мустафа, Захид Орудж, Гудрат Гасангулиев и Рази Нуруллаев, председатель партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев и председатель Независимого профсоюза Фуад Алиев.
Гасангулиев участвовал во всех президентских выборах за последние 20 лет, и самое большое количество голосов в 3,02% (119311) он набрал на выборах 2018 года. Примечательно, что тогда он набрал даже меньше голосов, чем беспартийный Захид Орудж (3,12%). То есть, если исходить из результатов ЦИК, получается, что председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж являет собой «основную оппозицию».
Причем, по результатам опросов возглавляемого Оруджем Центра социальных исследований, Ильхам Алиев стабильно, из раза в раз оказывается политиком с самым высоким рейтингом. Так зачем же, зная это, Орудж уже в третий раз баллотируется на выборах?
Два других нынешних кандидата, Фазиль Мустафа и Рази Нуруллаев участвуют в президентских выборах во второй раз. Лидер партии «Великое созидание» Фазиль Мустафа набрал на выборах 2008 года 2,47% (89985) голосов, а председатель Национального фронта Рази Нуруллаев, набравший 0,74% (29229) стал последним среди восьми кандидатов.
Председатель Независимого профсоюза Фуад Алиев также баллотируется в президенты во второй раз. Первую попытку он предпринял в 2008 году, будучи тогда еще председателем Либерально-демократической партии, но набрал менее одного процента голосов (0,78%). Вообще, довольно странно, что за Фуада Алиева, который представил в ЦИК 40 тысяч подписей для регистрации своей кандидатуры, в итоге проголосовали всего 28 тысяч 423 человека. Впрочем, такие странности – обычное дело на выборах в Азербайджане.
Что же касается председателя партии «Великий Азербайджан» Эльшада Мусаева, то бывший член Партии национальной независимости Азербайджана (ПННА) участвует в президентских выборах впервые. Хотя, по его словам, он уже выдвигал свою кандидатуру в 2003 году, но ЦИК тогда его не зарегистрировал.
Таким образом, кандидаты, участвующие во внеочередных президентских выборах 7 февраля, на предыдущих выборах набрали в общей сложности 16,35% процента голосов. Это в щесть раз меньше, чем Ильхам Алиев набрал в одном только 2003 году (76,84%). Возникает вопрос: на каких основаниях все эти люди решили вступить в гонку с Алиевым, который сейчас, после решения карабахской проблемы, гораздо сильнее, чем 20 лет назад? На какие дивиденды они рассчитывают?
Общее количество голосов, полученных нынешними кандидатами за все время, даже меньше, чем суммарное число голосов (17,59%), набранных 20 лет назад оппозиционными политиками Исой Гамбаром (13,97%) и Лалой Шовкат (3,62%), которые, по официальным данным, заняли тогда второе и третье место соответственно.
Оппозиция бойкотирует выборы
Основные оппозиционные партии решили бойкотировать выборы.
Председатель ПНФА Али Керимли сказал, что невозможно проводить выборы в нынешних условиях: когда в стране за несколько месяцев число политзаключенных увеличилось вдвое, последние пять лет полностью отсутствует свобода собрания, уничтожаются последние остатки медиа, к оппозиции относятся чуть ли не как к врагам, в тюрьмах пытки превратились в обычное дело, избирательные комиссии находятся под контролем властей, а голоса нормально не подсчитываются.
«Поэтому 7 февраля пройдут не выборы, а спектакль на тему выборов. Народный фронт бойкотирует этот спектакль и надеется, что народ также не станет в нем играть», – сказал Кремли.
Сам он до сих пор ни разу не участвовал в президентских выборах, но в 2003 году поддержал кандидатуру председателя Партии национальной независимости Азербайджана Этибара Мамедова, а в 2013 году – председателя Национального совета Джамиля Гасанлы.
Партия Мусават заявила, что, хотя они призывали правительство перед выборами создать демократическую среду, освободить политзаключенных, обеспечить свободу собраний, слова и выражения и представительство претендующих сторон в избирательных комиссиях, но призывы эти остались без ответа.
«Напротив, после объявления досрочных выборов, в стране продолжились репрессии. Наша партия считает, что правительство, без каких-либо общественных обсуждений приняв внезапное решение провести выборы, свело к минимуму возможность политической оппозиции и слоев, желающих перемен в стране, подготовиться к этим выборам», – говорится в заявлении.
Партия Мусават участвовала в президентских выборах лишь однажды, в 2003 году, выдвинув кандидатуру Исы Гамбара. И хотя он, согласно официальной информации, занял второе место, партия заявила, что результаты были сфальсифицированы. А в 2013 году Мусават поддержала кандидатуру Джамиля Гасанлы, баллотировавшегося от Национального совета.
Похожей позиции придерживается партия Классический народный фронт, заявляя, что избирательные комиссии находятся под полным контролем правительства, свободы попираются, есть политические заключенные, и все это свидетельствует об отсутствии атмосферы демократических выборов. Классический народный фронт также не стал выдвигать на выборы своего кандидата, а в 2003 году поддерживал Ису Гамбара.
Партия гражданского единства также отказалась участвовать в выборах 7 февраля, но считает нынешнего президента главным фаворитом гонки. Председатель партии, депутат Сабир Рустамханлы баллотировался в президенты один раз, в 2003 году.
Партия ReAl хотя и не участвует в выборах, но призывает население идти голосовать. Партия полагает, что надо расширить институт наблюдения за выборами 7 февраля в качестве подготовки к парламентской гонке.
Политическая платформа «Третья республика» также объявила, что не станет ни выдвигать своего кандидата, ни поддерживать кого-либо из имеющихся. Одной из основных причин, по которым платформа не может участвовать в выборах, указывается то, что создана она совсем недавно и не имеет финансовых и кадровых ресурсов.
Незарегистрированные
Выдвинуть свои кандидатуры в президенты пытались также юрист Намизад Сафаров, Метлеб Муталлимли и Сарван Керимов, но ЦИК их заявки не принял.
Несостоявшийся кандидат, Метлеб Муталлимли говорит, что, хотя власти создали условия для назначенных кандидатов, но их заявки никто не рассматривает.
«Наши с Намизадом Сафаровым уполномоченные представители неоднократно ходили в Центральную избирательную комиссию, но их не пустили на порог, и никто не вышел, чтобы выслушать их жалобы. Полнейшее пренебрежение», – сказал он.
Еще один претендент на выдвижение, Сарван Керимов заявил, что обратится в суд с иском об отмене регистрации Ильхама Алиева.
«Основным нарушением является то, что еще до начала предвыборной агитации фотографии Алиева были расклеены по всей стране. И по телевидению тоже каждый день за него агитируют. Все это является нарушением статьи 75.2 Избирательного кодекса. Агитационно-пропагандистская кампания должна начинаться за 23 дня до даты выборов, но власти Азербайджана игнорируют это правило», – объяснил он свой иск.
Политолог Арастун Оруджлу тоже собирался баллотироваться в президенты, но несколько дней не мог подать документы в ЦИК. По его словам, из-за бюрократических препон.
$10 тысяч в день за эфир
Предвыборная агитационная кампания стартовала в Азербайджане 15 января.
Согласно отчетам об избирательных фондах, представленных семью кандидатами, лидировал среди них Ильхам Алиев, в избирательный фонд которого поступило 250 тыс. манатов (более $147 тыс.). У остальных кандидатов избирательный фонд гораздо меньше: от 20 тыс. (почти $12 тыс.) до полутора тысяч манатов ($883).
Председатель Альянса наблюдателей за выборами Мамед Мамедзаде сообщает, что за 10 минут эфирного времени кандидат должен ежедневно платить 18 тыс. манатов (более $10 тыс.).
«А двум телеканалам, соответственно, нужно платить 36 тысяч манатов. За 22 дня это 396 тысяч манатов. Если же кандидат хочет быть на трех телеканалах, это уже около 1 миллиона 200 тысяч манатов. Но это эфирное время в промежутке 20:00-22:00, 30 манатов в секунду. Утренние часы немного дешевле», – говорит он.
По словам Мамедзаде, указанные суммы не соответствуют избирательным фондам не только кандидатов, имеющих на счетах скромные суммы, но даже фонду правящей партии.
Без ПАСЕ и ЕСПЧ?
24 января делегация Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы выступила с заявлением и объявила о решении приостановить сотрудничество с ПАСЕ и участие в организации на неопределенный срок.
Глава делегации Самед Сеидов связал это решение с несправедливой позицией по отношению к Азербайджану, исламофобскими и азербайджанофобскими тенденциями в организации.
25 января было принято решение лишить азербайджанскую делегацию права голоса до январской сессии ПАСЕ 2025 года. За это решение проголосовали 76 депутатов, против – 10, четверо воздержались.
В ходе обсуждений, предшествовавших принятию решения, выступавшие наряду с давлением на свободу СМИ и наличие политзаключенных в Азербайджане отметили также, что Азербайджан не пригласил делегацию ПАСЕ для наблюдения за президентскими выборами 7 февраля.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 февраля довольно жестко высказался по этому поводу на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом. Алиев заявил, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы противоречит традициям парламентской платформы.
«Права азербайджанской делегации должны быть восстановлены, – заявил он. – Если права делегации не будут восстановлены, Азербайджан пересмотрит вопрос об участии в Совете Европы и Европейском суде по правам человека».