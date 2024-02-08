Тект приводится с сокращениями. Оригинал материала опубликован на сайте «Мейдан ТВ».



Согласно данным первых exit-poll, проведенных на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, подавляющее большинство избирателей проголосовали за Ильхама Алиева. Действующий глава государства набрал 93,9% голосов. Алиева уже поздравили президенты Беларуси, Узбекистана и Турции. Отсутствие реальной конкуренции, давление властей на СМИ и препятствие для мониторинга выборов общественными организациями — так в своем промежуточном отчете от 31 января охарактеризовала Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) подготовку к внеочередным президентским выборам в Азербайджане. Президентские выборы в стране уже во второй раз проводятся во внеочередном порядке. Впервые это произошло в 2018 году, когда выборы, назначенные на октябрь, состоялись в апреле. Перенос их даты на полгода вперед помощник президента Али Гасанов связал с проведением в стране ряда местных и международных мероприятий. И вот теперь выборы, которые должны были состояться в 2025 году, прошли почти на полтора года раньше, 7 февраля 2024-го. Досрочные выборы без правовой основы На конституционном референдуме 2016 года, наряду с увеличением срока полномочий президента с пяти до семи лет, главе государства было также предоставлено право распускать парламент и объявлять досрочные президентские выборы.



Кроме того, были созданы должности первого вице-президента и вице-президента. То есть, в случае досрочного ухода президента с поста, его полномочия до избрания нового главы государства будет исполнять первый вице-президент. С 2017 года эту должность занимает первая леди страны Мехрибан Алиева. Однако в обновленном документе не уточнялось, в каком случае может быть распущен парламент и проведены внеочередные выборы. Хотя эти основания должны были быть оговорены. Да и правила проведения внеочередных выборов также должны были быть отражены в Конституции. Но и этого сделано не было. Поэтому теперь президент может в любой момент подписать соответствующее распоряжение и сослаться при этом на закон. Политические причины досрочных выборов Ильхам Алиев связал решение о внеочередных выборах 7 февраля с несколькими политическими факторами. В первую очередь, по его словам, это связано с тем, что после событий сентября 2023 года (19 сентября в Карабахе прошла локальная военная операция) наступил новый период и выборы станут его началом. А во-вторых, по мнению Алиева, «поскольку президентские выборы являются самыми важными из всех выборов, то первыми выборами, которые будут проведены на всей территории страны, должны быть выборы президента». Еще одной, дополнительной, причиной он назвал то, что в октябре 2023 года исполнилось 20 лет его президентства: «Это мы должны принять как некий итог». Но оппозиция не считает перечисленные Алиевым причины убедительными. Председатель Национального совета, профессор Джамиль Гасанлы отмечает – непонятно, что именно Алиев подразумевает под новым периодом. «Что характеризует этот новый период, о котором говорил Ильхам Алиев? Изменилась ли Конституция, политическая система страны? Повысилось ли участие народа в управлении? В таком случае, что характеризует новый период? Еще больше снизилось благосостояние населения, выявились случаи коррупции в инфраструктурных проектах на освобожденных территориях. Только в 2023 году количество политических заключенных возросло более чем вдвое», – подчеркивает он. Выборы и Карабах Карабахский конфликт, начавшийся в 1988 году с территориальных претензий Армении, стал основным катализатором смены власти в Азербайджане за последние 33 года. Аяз Муталибов, пришедший к власти в 1990-м, потерял ее через два года. Верховный Совет назвал причиной ухода Муталибова с поста президента Ходжалинскую трагедию. В 1992 году страну возглавил Абульфаз Эльчибей. В апреле 1993 года Армения оккупировала Кельбаджар. А когда в июне того же года в Гяндже случился военный мятеж, ему также пришлось уйти с президентского поста. В первые месяцы правления Гейдара Алиева, ставшего президентом в 1993 году, было оккупировано шесть районов. Однако, в отличие от своих предшественников, он не продолжил войну, согласился на режим прекращения огня, и за 10 лет его правления военных действий больше не было. Военное поражение 90-х годов, дискредитация лидеров национально-освободительного движения, которым верил народ, и тяжелая социально-экономическая ситуация серьезно травмировали на подсознательном уровне азербайджанский народ и общество. В 2020 году, на 17-м году правления Алиева-сына началась 44-дневная война. В день освобождения города Шуши Ильхама Алиева поздравили даже Али Керимли и Иса Гамбар, находившиеся в непримиримой оппозиции к нему. Так старожилы оппозиции и основные оппоненты Ильхама Алиева фактически признали, что не видят ему альтернативы.

Конечно, все это очень сказалось на отношении общества к Ильхаму Алиеву. Потом премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и лидеры ряда западных государств признали Карабах составной частью Азербайджана. А официальная пропаганда преподнесла это как успех азербайджанской дипломатии. События последних трех лет изменили отношение к Ильхаму Алиеву в разных слоях общества. Лица, долгое время находившиеся в оппозиции к власти, заняли противоположную позицию. Например, композитор Джаваншир Гулиев, уехавший в эмиграцию в знак протеста против режима Алиева, заявил, что проголосует за него на президентских выборах. Или певец Акиф Исламзаде, который до середины 2000-х был членом оппозиционной партии Народный фронт Азербайджана (ПНФА), заговорил о том, что нужно вообще отменить выборы и сделать Алиева вечным президентом. Раис Расулзаде, внук основателя Азербайджанской демократической республики 1918 года Мухаммеда Амина Расулзаде сказал, что если б его дед был жив, то проголосовал бы за Ильхама Алиева. И, наконец, во время нынешней предвыборной кампании, все прочие кандидаты в президенты также благодарят Алиева за победу в Карабахе. На этом фоне логично предположить, что назначение выборов на период, когда рейтинг Ильхама Алиева выше, чем когда-либо, было продуманным решением. Таким образом, идя на выборы, Алиев имел: благодарный ему народ,

раздробленную, ослабленную оппозицию, находящуюся под постоянным давлением,

уничтоженные прессу и гражданское общество. А теперь давайте разбираться детальнее. «Предвыборные» законы о медиа и партиях Нынешняя предвыборная политическая ситуация в Азербайджане окрашена иначе, чем перед прежними выборами. На протяжении 30 лет политически активная часть общества и независимые оппозиционные СМИ обычно сталкивались с давлением после выборов, на этот раз все было наоборот. А самое главное – то, что в 2022-2023 годах были приняты новые законы, касающиеся медиа и политических партий. Против нового закона о медиа, принятого 30 декабря 2021-го, выступили все независимые журналисты, которые еще на стадии обсуждения законопроекта в азербайджанском парламенте заявляли, что новый закон сильно ограничит деятельность СМИ. Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев тогда заявил, что цель этого закона – усиление контроля государства над СМИ. Венецианская комиссия Совета Европы в своем заключении забраковала закон «О медиа», который ввел жесткие требования при регистрации медиа. Комиссия сделала вывод, что закон направлен на «ограничение деятельности медиа» и не позволит СМИ эффективно выполнять роль «общественного контролера». Комиссия особо отметила ошибочность определения понятия «журналист» в законе и запрета на скрытые съемки. В заключении сказано, что понятие «журналист» в документе должно быть расширено, а скрытые съемки допустимы, если они служат интересам общества. В отчете международной организации «Репортеры без границ» за 2023 год указано, что состояние прессы в Азербайджане весьма прискорбное. В составленном организацией индексе свободы СМИ Азербайджан занял 151-е место среди 180 стран мира. Закон «О политических партиях», подписанный Ильхамом Алиевым 11 января 2023 года, также вызвал критику и внутри страны и за ее пределами. Закон ввел обязательную регистрацию партий, если они хотят участвовать в выборах. Также, согласно документу, партия может быть учреждена не менее чем 200 гражданами, которые в течение последних 20 лет постоянно проживают на территории Азербайджана. При этом все они на учредительном собрании должны присутствовать лично. Для государственной регистрации партии в ней должно быть не менее 10 тысяч членов. Венецианская комиссия и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека в совместном заключении отметили проблематичность этого закона. «Регистрационные требования должны быть разумными. Государственный контроль над политическими партиями должен быть ограничен. Поэтому, обширный государственный контроль за внутренним функционированием политической партии, включая требование предоставить государству списки своих членов, являются чрезмерной мерой, несовместимой с принципами необходимости. Приостановление и роспуск политических партий могут применяться только в случае наиболее серьезных нарушений нормативных правовых актов и в крайних случаях», – говорится в заключении. Венецианская комиссия и Бюро ОБСЕ предложили властям Азербайджана устранить недостатки в законе, но те проигнорировали это предложение. Закон принят, партии распущены За два месяца после вступления закона в силу более 20 партий заявили о самороспуске. А вот Либеральная и Республиканская народные партии были распущены, даже сами того не зная. В июне 2023 года был дан старт перерегистрации политобъединений, и первой была зарегистрирована правящая партия «Ени Азербайджан». Вслед за правящей Минюст зарегистрировал несколько партий, поддерживающих политику правительства. Только после этого зарегистрировали, наконец, и оппозиционные партии. А затем 23 партии направили Ильхаму Алиеву благодарственное обращение. Принятие законов «О медиа» и «О политических партиях» не отвечали обязательствам по политическим свободам, которые власти Азербайджана взяли на себя перед Советом Европы. Предвыборные аресты В июле 2023 года был арестован председатель Партии демократии и благоденствия, известный экономист Губад Ибадоглу. И хотя он обвиняется по статье «Изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной бандой» УК, сам экономист связывает арест со своей политической деятельностью и исследованиями, касающимися строительных работ, проводимых на освобожденных территориях Карабаха. С 20 ноября начались аресты руководящего состава и сотрудников онлайн-издания AbzasMedia, публиковавшего самые громкие журналистские расследования последних лет. В отношении директора Ульви Гасанлы, замдиректора Мухаммеда Кекалова, шеф-редактора Севиндж Вагифгызы, репортерки Наргиз Абсаламовой и журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, репортерки Эльнары Гасымовой возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Также были заблокированы пенсионные и зарплатные счета матери Севиндж Вагифгызы, матери и сестры Ульви Гасанлы и экономиста Тогрула Велиева, обвиняемого в сотрудничестве с сайтом.

27 ноября был арестован руководитель интернет-канала Kanal-13 Азиз Оруджев. Его также обвиняют в контрабанде. 6 декабря гражданский активист Ильхамиз Гулиев был арестован по статье «Изготовление, приобретение, хранение, перевозка, или продажа наркотических средств в массовом порядке». Вслед за ним были арестованы журналисты Теймур Керимов и Шамо Эминов. 14 декабря арестовали члена Национального совета и партии Мусават Тофига Ягублу. Ему были предъявлены обвинения по статьям о мошенничество и подделке документов. Компьютер и личные вещи члена-учредителя политической платформы «Третья республика», преподавателя Бакинского государственного университета Араза Алиева, задержанного 23 декабря и приговоренного к 25 суткам административного ареста за «хулиганство», до сих пор не возвращены. А в конце января 2024 года был задержан руководитель и ведущий собственного Youtube-канала Арзу Саядоглу, который часто критиковал политическую ситуацию в стране и чиновничий произвол. Решением Сабаильского районного суда в отношении Садайоглу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца. Гражданское общество в тупике Что касается наблюдения за досрочными выборами 7 февраля со стороны представителей независимого гражданского общества, то Альянс наблюдателей за выборами опубликует оценочный документ. А Центр мониторинга выборов и обучения демократии не смог обратиться в ЦИК, поскольку не имеет регистрации – Министерство юстиции аннулировало ее в 2008 году. И хотя еще в 2021 году ЕСПЧ вынес решение о восстановлении регистрации, Верховный суд Азербайджана до сих пор не рассмотрел это дело.