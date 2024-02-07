Баткенская областная администрация сообщила, что грант на развитие бизнеса вручили 30 женщинам из приграничных территорий Баткенской области — Актатыра, Самаркандека, Кара-Бака и Ак-Сая.

Эти предпринимательницы из разных сфер: четырнадцать занимаются пошивом одежды, восемь — выпечкой, три — продают молочные продукты, у двоих продуктовые магазины. Еще две женщины выращивают малину, а одна организовала службу такси.

Грант в размере 2 млн 610 тысяч сомов выделила организация «Диалог, доверие, право» в рамках проекта «Женщины за мир».

«Данное объединение направлено на восстановление приграничных территорий Баткенской области после конфликта и усиление участия женщин в миротворческой деятельности», — сообщили в администрации Баткенской области.

Ранее, в ноябре 2023 года 52 жителя Баткенской области получили безвозмездные гранты на реализацию бизнес-идей на сумму до одного миллиона сомов.