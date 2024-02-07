Суд города Бишкек рассмотрел апелляционную жалобу экс-депутата Бектура Асанова, задержанного по засекреченному Кемпир-Абадскому делу. По решению суда Бектуру Асанову изменили меру пресечения на подписку о невыезде — об этом сообщил адвокат политика.

После освобождения Асанова положат в больницу на операцию, так как он находится тяжелом состоянии и не может сам ходить. 10 января Асанова перевели из СИЗО в Нацгоспиталь, где ему уже провели одну операцию на шейные позвонки. А в конце того же месяца политика отправили в лечебное учреждение Службы исполнения наказаний.

В заключении остаются 10 человек, задержанных по Кемпир-Абадскому делу.

Это Азимбек Бекназаров, Айбек Бузурманкулов, Айданбек Акматов, Жениш Молдокматов, Илгиз Шаменов, Кенешбек Дуйшебаев, Кубанычбек Кадыров, Марат Баязов, Равшан Джеенбеков и Темир Махмудов.

Под домашним арестом находятся 17 человек, задержанных по этому делу.

Все они выступали против передачи кыргызстанского водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану. В октябре 2022 года милиция задержала 27 политиков и активистов по подозрению в «подготовке массовых беспорядков». В 2023 году по этому же делу задержали правозащитника Темира Махмудова – он находится в СИЗО-1.