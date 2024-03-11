9 марта земляки, родные и близкие фигурантов кемпир-абадского дела вышли на митинги в селе Кара-Суу в Джалал-Абадской области, в селе Доболуу в Нарынской области и в селе Кок-Токой в Таласской области.

Все эти села являются малой родиной нескольких обвиняемых по Кемпир-Абадскому делу: село Кара-Суу в Аксы — родное село политика Азимбека Бекназарова, село Доболуу в Нарыне — активиста Илгиза Шаменова, село Кок-Токой в Таласе — активиста Айбека Бузурманкулова.

Митинг в Аксы

В селе Кара-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области сторонники политика Азимбека Бекназарова собрались и потребовали прекратить преследование депутатов, активистов, журналистов, политиков и бизнесменов, выразивших свое мнение.

«Прекратите конфисковывать частную собственность и рынки предпринимателей и бизнесменов. Прекратите продавать шахты, землю и другие богатства народа как свою собственность и отдавать их иностранцам. Если власти не выполнят эти требования в течение месяца Рамазан, то по всему Кыргызстану должны быть начаты единые политические действия в рамках закона», — требовали жители села.

В тот же день Бекназаров на своей странице в фейсбуке написал, что к его родственникам в Аксы приходили сотрудники ГКНБ и «силой пытались забрать».

Митинг в Нарыне

Сторонники Илгиза Шаменова собрались в селе Доболу Нарынского района и попросили президента освободить активиста и прекратить политические преследования.

«Посмотрите на ситуацию объективно и примите правильное решение. Наш ребенок сидит уже год и семь месяцев и мы боимся, что он потеряет здоровье в столь юном возрасте», — сказал один из участников акции.

В тот же день Шаменов написал на своей странице в фейсбуке, что сотрудники милиции «приходили ночью и запугивали жителей села». В пресс-службе Нарынской областной милиции «Клоопу» сообщили, что никакого давления на жителей не было.

Митинг в Таласе

Сторонники Айбека Бузурманкулова собрались в селе Кок-Токой Таласского района и потребовали «освобождения политзаключенных».

Власти пока не отреагировали на требования освободить фигурантов Кемпир-Абадского дела под домашний арест и провести открытый суд.

Ранее, в декабре 2022 года президент Садыр Жапаров, комментируя просьбу родственников отпустить задержанных, заявил, что не может отдать приказ об освобождении кого-либо. Глава государства тогда сказал, что «никто не вмешивается в работу судей».

Жапаров считает, что фигуранты Кемпир-Абадского дела были арестованы вовремя, так как они планировали «совершения государственного переворота».

Аресты по кемпир-абадскому делу

В октябре 2022 года были арестованы около 30 активистов и политиков, выступавших против передачи Узбекистану земель Кемпир-Абадского водохранилища. Их обвинили в «подготовке к организации массовых беспорядков».

Все арестованные открыто критиковали передачу Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища и утверждают, что именно их публичные высказывания стали причиной их ареста. Некоторых задержанных впоследствии отпустили под домашний арест, а часть все еще находится под стражей.