В Министерстве энергетики заявили, что с 8 марта приостановлены «краткосрочные регулировочные мероприятия».

По их словам, связано это с потеплением погоды, из-за чего значительно снизилось потребление электричества населением.

«Согласно информации 8 марта 2024 года потребление электроэнергии в энергосистеме страны составило 61 млн 117 тысяч кВт.ч. В предыдущие дни среднесуточное потребление электроэнергии достигало до 70 млн кВт.ч.», — сообщили в Минэнерго.

«Краткосрочными регулировочными мероприятиями» власти называют отключения электричества по всей стране на час и больше в утреннее и вечернее время суток из-за снижения мощности энергосистемы страны. Власти ввели ограничения 5 марта. Связано это было с началом реконструкции гидроагрегатов на Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС.

По словам президента Садыра Жапарова это было необходимой мерой, потому что на ГЭС ни разу не проводился капитальный ремонт. Глава государства сказал, что ограничения следует воспринимать как подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону.



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