В Бишкеке 8 марта прошел ежегодный марш за права женщин. В этом году темой марша стала «Жизнь женщины — зеркало общества».

Около 500 участниц и участников прошли пешим маршрутом от памятника Борцам революции пересечении улиц Чуй и Абдрахманова до сквера имени М.Горького.



В ходе марша участницы/ки скандировали лозунги: «Эркин кыз — эркин Кыргызстан!» («Свободная девушка — свободный Кыргызстан»), «Мои права должны быть защищены», «Нет насилию» и другие.

Также в конце марша перед участницами/ками выступила Асель Ногойбаева, пострадавшая от истязаний бывшего мужа — женщине отрезали нос и уши, а также изрезали лицо.

«Моя история, история тех женщин которые каждый день сталкиваются с насилием — это рассказы сломанных судеб и жизней. В обществе не будет прогресса пока все виды насилия не будут осуждаться. […] Сестры, защищайте себя, свои права, жизни, здоровье. Не надо терпеть насилие», — сказала она.

Она также обратилась к правоохранителям и судам с просьбой не относиться равнодушно к семейному насилию и стараться как можно раньше прийти на помощь.

Ногойбаева отметила, что женщины продолжат бороться за свои права.

«Мы не сдадимся. Мы будем бороться за жизнь без насилия», — заявила она.

