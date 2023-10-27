Профессор Центра изучения СМИ и журналистики Гронингенского университета Нидерландов Рашид Габдулхаков рассказал о нарративах и восприятии российской пропаганды в Кыргызстане. Это произошло 12 октября на международной экспертной встрече, посвященной проблематике влияния российской пропаганды в странах Центральной Азии.

Краткое содержание того, о чем говорилось на этой встрече, опубликовано на сайте аналитического портала Cabar.asia. Мы расскажем, что Габдулхаков говорил о Кыргызстане.

Профессор рассказал о докладе, который написали исследователи из Института по освещению войны и мира (IWPR) и Центра исследований европейской безопасности (CESS). Авторы рассматривали основные каналы информации, используемые Россией для коммуникации с гражданами стран Центральной Азии.

По словам Габдулхакова, один из выводов исследования – «у России есть четкая линия информационного давления» на Кыргызстан и Центральноазиатский регион в целом. Ее суть в том, что любая попытка государств Центральной Азии отстраниться от России, попытки «десоветизации» или поддержки нарастающего движения «деколонизации» общественного сознания «будут восприняты Россией как угроза».

«В свою очередь, реакция России на подобные проявления – это также угрозы “украинского сценария” для тех, кто пытается выстраивать конструктивные отношения с Западом», — пояснил Габдулхаков.

Помимо этого, исследователи заметили, что связанные с Россией медиа также демонизируют «коллективный Запад», возвращая тем самым советскую риторику времен Холодной войны.

«Россия представляет искаженное представление о Западе, апеллируя к “духовности” и “традиционным ценностям” в качестве морального ориентира для себя в противовес западным “аморальным” ориентирам. Примечательно то, что респонденты фокус-групп воспроизводят заученные из российских медиа мантры про “тлетворный и аморальный Запад”», — объяснил профессор.

Исследователи также отметили, что Россия представляет себя в медиа-пространстве в качестве гаранта безопасности в регионе, который обеспечивает государства Центральной Азии различными ресурсами – финансовыми, материальными, а также страной, которая может «простить госдолг или провинившихся рабочих мигрантов одной из стран региона».

Кроме этого, в исследовании отмечается, что Россия опирается на актуализацию организации СНГ как на центральную структуру воздействия России на регион.

«Политически мертвый внешнеполитический конструкт представляется Россией как действенный механизм взаимодействия между странами бывшего СССР в медиа», — говорится в исследовании.

В своем выступлении Габдулхаков также напомнил о факте тотального доминирования российских медиа в информационном пространстве Кыргызстана – как традиционных СМИ, так и в социальных медиа. Профессор отметил, что российские СМИ «активно представлены на всех платформах, профессиональны и имеют свои страновые представительства в Кыргызстане».

«Важно и то, как российские СМИ [используют в качестве инструмента] кыргызский язык, представляя позиции, понятные широкому кругу читателей, с чем отдельные независимые медиа все еще испытывают некоторые затруднения», — отметил Габдулхаков.