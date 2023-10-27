Исследовательская платформа «Эсимде» проведет в Бишкеке 29 октября акцию «Возвращение имен», посвященную памяти жертв советских репрессий.

В ходе акции участники прочитают молитву по жертвам репрессий, а затем зачитают их имена в следующем порядке: фамилия и имя, место жительства, возраст в момент репрессии, место работы и специальность, дата репрессии и год реабилитации.

«Мы хотим вспомнить имена жертв и почтить их память. Акция напоминает о важнейшем, безусловном принципе: нет ничего ценнее человеческой жизни», — отметили в «Эсимде».



Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00 в парке Победы имени Дайыра Асанова на юге Бишкека.

Акция «Возвращение имен» проходит в Бишкеке во второй раз. Впервые акция прошла в столице 29 октября 2022 года.

«Возвращение имен» — это гражданская акция в память о жертвах политических репрессий, которая впервые прошла в Москве в 2007 году.



По различным источникам, во время советских репрессий, наиболее усилившихся в 1937-38 годы, в Кыргызстане было расстреляно от 20 до 40 тысяч человек.

В их числе были и 137 представителей интеллигенции во главе с Торокулом Айтматовым, Иманалы Айдарбековым, Баялы Исакеевым, Касымом Тыныстановым, которые были признаны «врагами народа» и расстреляны в 1938 году.

