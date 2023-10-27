Активистка Умай Арыкова на портале Change.org организовала сбор подписей под петицией с требованием ввести персональные санкции и визовые ограничения для депутатов Жогорку Кенеша, продвигающих законопроект об «иноагентах», и их близких родственников.



Она обратилась к послу Великобритании в Кыргызстане Нику Боулеру и послу США в Кыргызстане Лесли Вигери.



В тексте петиции отмечается, что депутаты хотят ввести «репрессивный закон об иностранных агентах, который позволит властям преследовать и репрессировать граждан, активистов, СМИ и организации, критикующих власти».

«Этот закон копия российского закона об иностранных агентах, который позволит ввести цензуру и ограничить свободу слова в стране. При этом депутаты продвигающие этот закон, а также их близкие свободно посещают страны запада и США. Пока их дети и близкие живут и учатся в свободных и демократических странах, имеют привилегии, мы и наши дети живут в государстве, в котором с каждым днем “народные избранники” своими руками отнимают наше будущее и свободы», — говорится в петиции.

25 октября депутаты Жогорку Кенеша без обсуждений приняли в первом чтении законопроект об «иноагентах».



После этого представители медиасообщества и гражданского общества обратились в посольства США, стран Европейского союза, Швейцарии и Великобритании в Кыргызстане. В нем они попросили рассмотреть вопрос об отказе в выдаче и продлении срока любых видов виз спикеру Жогорку Кенеша Нурланбеку Шакиеву, депутатке Надире Нарматовой, главе комитета по конституционному законодательству Чолпон Султанбековой и главе комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Суйунбеку Омурзакову, а также членам их семей.

«Мы считаем недопустимым, что депутаты, которые инициируют и продвигают законопроекты, ограничивающие права на свободу слова, мнений, объединения не только граждан Кыргызской Республики, но и иностранцев, в то же время не отказывают себе в посещении стран Европы и США, открытии там бизнеса, приобретении недвижимости, а также отправляют на обучение, отдых, для постоянного проживания своих детей и близких», — отметили они.

В ответ депутатка Надира Нарматова на заседании 26 октября обратилась к представителю президента и Кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбеку Абытову с протокольным поручением «установить личности граждан, сделавших подобное обращение и принять меры в соответствии с законодательством».



Скандальная инициатива

Законопроект об «иноагентах» инициировала группа из более 30 депутатов. Согласно документу, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, признаются «иностранными представителями». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам.

Проект закона также предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. А за активное участие в деятельности такой организации или ее пропаганду предлагают наказывать лишением свободы на 10 лет.

Главная инициаторка законопроекта — депутатка Надира Нарматова — заявляет, что инициатива не несет в себе никакой угрозы свободе слова и демократии, а также не ограничивает деятельность некоммерческих организаций. По ее словам, нынешний закон об НКО не справляется и нужно усилить надзор за неправительственными организациями якобы «ради интересов, безопасности и целостности государства».

Однако с этим не согласны некоторые представители НКО, гражданские активисты, а также международные организации.



В Правовой клинике «Адилет», комментируя этот законопроект, ранее заявили, что он нарушает права человека и Конституцию страны.

С критикой законопроекта также выступили ряд международных организаций, такие как Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет и Human Rights Watch. Они призвали депутатов Жогорку Кенеша отозвать «крайне репрессивный законопроект». С такой же просьбой к депутатам обратились представители медиасообщества и гражданского общества Кыргызстана.

На фоне критики документа часть депутатов вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.