В ГКНБ 27 октября сообщили о задержании учредителя строительной компании KG Group Имамидина Ташова. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

По данным спецслужбы, стройкомпания задержанного, получив муниципальную землю для строительства детского сада на 280 мест, построила дом. Как сообщили в Госкомитете, ответственные и должностные лица «Бишкекглавархитектуры» и «Кадастра», вступили в сговор с руководством стройкомпании «в целях получения незаконных доходов».

«Указанные лица в нарушение целевого назначения разработали архитектурно-планировочные условия (АПУ) и инженерно-технические условия (ИТУ) на строительство 12-этажного жилого дома с подземным автопаркингом, и провели процедуру выдачи технического паспорта и оформление соответствующих документов. В результате отмеченных противоправных действий, стройкомпанией незаконно построены и реализованы два многоэтажных жилых дома, а жители близлежащих районов Бишкека были лишены детского сада, которых катастрофически не хватает в городе», — говорят в ГКНБ.

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По данным спецслужбы, в результате государству нанесен ущерб в размере 52 млн сомов, которые компания все еще не возместила.

ГКНБ продолжает следствие, чтобы найти других причастных чиновников и иных лиц к этим нарушениям.