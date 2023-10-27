Международная ассоциация по защите свободы слова (IFEX) обратилась к властям Кыргызстана с призывом отозвать иск прокуратуры Бишкека с требованием закрыть Общественный фонд «Клооп Медиа». Заявление ассоциация опубликовала 23 октября.

В IFEX заявили, что иск против «Клооп Медиа» «является вопиющей попыткой цензуры, которая не только противоречит Конституции Кыргызской Республики, но и противоречит международным обязательствам Кыргызстана в области прав человека».

Вместе с этим ассоциация также призывает кыргызские власти прекратить продолжающееся уголовное преследование независимых СМИ, журналистов и других специалистов медиа и «создать благоприятную среду, способствующую свободе выражения мнений».

«Продолжающиеся репрессии и злоупотребления законодательством в Кыргызстане способствуют ухудшению свободы выражения мнений, доступа к информации, свободы объединений и гражданского пространства в стране», — отметили в ассоциации.

Иск против «Клоопа»

28 августа стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

В защиту «Клоопа» выступили НПО, правозащитники и медиасообщество. Все они призвали власти Кыргызстана отозвать иск, прекратить преследование журналистов и давление на свободу слова.