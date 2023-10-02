Боретесь за свои права? У вас бред! Пересказываем заключение судебной экспертизы материалов «Клоопа»

«Клооп» прочел заключение судебной «психолого-психологической» экспертизы (да, в документе она так и называется), заказанной ГКНБ во время досудебного производства в отношении нашей редакции. Уровень профессионализма и беспристрастности ее авторов по-настоящему поражает – так что мы решили, что этим документом обязательно нужно поделиться с читателями. Вероятно, в будущем он станет настоящим историческим артефактом о том, как в современном Кыргызстане совершается «правосудие».

Комментарии редакции в цитатах из документа указаны (в скобках и курсивом) .

Под «психолого-психологической» экспертизой подписались «эксперты-психиатры высшей категории» Дж. Аралбаев, Ж. Р. Караева и М. О. Курманалиев, а также «эксперты и магистры психологии» Ч. Ш. Абдуллаева и В. А. Терехова. Это именно тот случай, когда страна должна знать своих героев, тем более что авторы документа уверяют, что они предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Сама экспертиза подписана еще 11 ноября 2022 года, но в распоряжение «Клоопа» она попала только сейчас – когда прокуратура потребовала закрыть наше юрлицо «Клооп Медиа» и по этому поводу начались судебные разбирательства.

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с заключением – практически полное отсутствие фактологии. В тексте нет не только ни одной цитаты из изученных экспертами материалов «Клоопа» – в нем даже не упоминается, какие конкретно материалы изучались. Более того, зачастую в документе анализируется даже не «Клооп» как таковой, а сферические СМИ в вакууме – аббревиатура «СМИ» упоминается в тексте 10 раз, а слово «Клооп» – только три, включая шапку документа.

В целом весь документ похож не на заключение какой-либо экспертизы, а на колонку в издании вроде «Вечернего Бишкека». Причем его авторы явно выходят за рамки компетенций психиатров и психологов – в нем можно увидеть намеки и на социологию, и на политологию, и на историю. Но, пользуясь всеми своими разносторонними талантами, авторы ни разу не ссылаются ни на данные, ни на научные статьи.

Текст начинается с объяснения, для чего вообще понадобилась «психолого-психологическая» экспертиза – не для установления истины, как вы могли подумать, а «в целях изобличения и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц».

Дальше авторы документа объясняют почему СМИ вообще важны – они «играют приоритетную роль в формировании общественного мнения, укреплении духовного и психического здоровья населения, усвоении подрастающим поколением морально-этических норм и стандартов, воспитании у них чувства интернационализма и патриотизма». Ни слова об информировании читателей о наиболее важных событиях и явлениях и их анализе.

А вот и первая претензия к «Клоопу» – «в условиях ничем не ограниченной свободы слованичем не ограниченной свободы словаТем временем власти Кыргызстана блокируют независимые медиа. Ухудшение положения свободы слова в республике также подтверждают данные международной организации «Репортеры без границ». В 2023 году Кыргызстан в ее рейтинге занял 122 строчку из 180. В докладе 2022 года страна находилась на 72 месте. и полного отсутствия всякой цензуры» издание «не проявляет должную (это какую?) гражданскую ответственность и не обременяет себя излишними моральными обязательствами при выполнении своих задач по обеспечению населения достоверной и высоконравственной информацией».

По «достоверной» вопросов нет. Публикация такой информации – действительно обязанность любого адекватного журналиста. А вот про «высоконравственную» мы не поняли. Во-первых, то, что публикуемая информация должна быть именно такой, не указано ни в «Законе о СМИ» Кыргызстана, ни в этическом кодексе журналистов республики.

Во-вторых, «нравственность» в целом субъективное понятие. Для кого-то безнравственно «писать плохие новости», для кого-то – пилить бюджеты, прикрываясь популизмом.

Дальше мы выясняем, что именно из-за журналистов у психиатров Кыргызстана прибавилось работы – возможно именно из-за чрезвычайной занятости заключения их экспертиз выглядят именно так.

«В результате пропаганды СМИ чуждых для народа Кыргызстана нравственных ценностей, эстетических представлений, модели поведения, способов самовыражения и путей самореализации […] среди общей популяции растет число людей с психическими и поведенческими нарушениями», – утверждают эксперты. Ссылки на доказывающие это исследования и данные не прилагаются.

Авторы исследования недовольны тем, что журналисты публично дают высказываться о социальных, политических и экономических событиях всем подряд – от политических деятелей до откровенных нищебродов (это не мы придумали, в тексте так и написано: «пауперы». Кстати, подобных слов из «живого» русского языка в тексте много, читайте дальше).

«Как показывает жизнь (еще один оригинальный способ изучения данных, изобретенный авторами экспертизы), примитивные, косные, нелепые, несуразные, иногда провокационные высказывания этих людей воспринимаются широкой аудиторией как истина в последней инстанции и создают основу для формирования неправильного общественного мнения», – сокрушаются «эксперты высшей категории». А мы и не знали, что общественное мнение может быть «правильным» и «неправильным».

И вновь авторы возвращаются к тому, что не «Клооп», а некие «СМИ» в целом своей работой способствуют росту «психически больных с бредовыми идеями».

На «бредовых идеях» стоит остановиться отдельно. Авторы заключения описывают их так:

– «политическое переустройство или радикальная реформация общества с целью достижения всеобщего блага». Хотите всеобщего блага? Вам бы полечиться!

– «кверулянтство и сутяжничество (масло и масло), выражающиеся в непрестанной борьбе […] за свои будто бы ущемленные политические или гражданские права и интересы». Тут авторы документа занимаются откровенным газлайтингом – если вам кажется, что ваши права ущемлены – вам бы полечиться! Ведь в современном Кыргызстане в принципе не бывает такого, чтобы чьи-то права были ущемлены – это очевидно любому здоровому человеку.

Могут ли СМИ вызывать рост кверулянтства среди людей? Нет. Как сообщает Центр психического здоровья «Лето», у заболевания есть две группы причин возникновения. Первый вариант патологии чаще всего встречается при параноидальных чертах характера, нередко выраженных на уровне расстройства личности. Второй наиболее типичен для параноидной формы шизофрении. Количество больных увеличивается в периоды экономических, политических и социальных кризисов, что объясняется повышением уровня неопределенности, частыми стрессами, ухудшением качества жизни.

Любому активисту, правозащитнику или оппозиционеру эксперты ставят однозначный диагноз: «люди, страдающие бредовыми идеями кверулянтства и сутяжничества, не только не ограничиваются рассылкой во все государственные инстанции и СМИ письма, жалобы, просьбы, заявления о “попрании их прав”, но и организовывают митинги, манифестации, пикеты и социально-политические акции с целью вынудить государственные органы удовлетворить их требования, какими бы они не казались смехотворными или абсурдными с точки зрения обычного человеческого здравомыслия».

Теперь понятен запрет митингов в Бишкеке – это не способ убрать проблемы общества подальше с глаз долой или угодить большому соседу, развязавшему войну, а лишь забота о благополучии горожан. Ведь толпа людей с бредовым расстройством на улицах столицы – это и правда опасно.

Но в росте количества психиатрических заболеваний виноваты не только СМИ, но и выступающие в них эксперты, пишут в своем заключении эксперты.

Те, мол, занимаются «кликушеством» (еще одно слово из современного живого русского языка, а не из газеты «Правда» в ее худшие времена), и поэтому среди населения растет «психическая патология», заставляющая его «создавать оппозицию любым начинаниям действующего правительства».

Следующее утверждение экспертов использовал в своем требовании закрыть «Клооп Медиа» прокурор Бишкека – мол, издание виновато в том, что из Баткенской области происходит «отток населенияотток населенияДанные Национального статистического комитета Кыргызстана говорят об обратном. Согласно отчету о численности постоянного населения Баткенской области по полу и возрастным группам, в 2021 году в регионе жили 548 247 человек, в 2022-м – 559 471, а в 2023-м – уже 570 898. в более безопасные регионы». Но даже в заключении «психолого-психологической» экспертизы нет ни слова о «Клоопе» – лишь о загадочных «некоторых СМИ».

Они, пишут психиатры, «проявляя политическую близорукость», рассказывают о разрушениях и потерях среди гражданского населения во время приграничных конфликтов. И, оказывается, именно из-за этого люди уезжают из региона.

Тут эксперты даже попытались привести доказательство: «после каждого репортажа с мест приграничных боевых действий увеличивается поток внутренней и внешней миграции оттуда». То есть люди уезжают из Баткена из-за репортажей о приграничных конфликтах, а не из-за самих приграничных конфликтов. Логика здесь даже не железная – она титановая, как IPhone 15 Pro.

«Клооп», пишут эксперты, «целенаправленно вторгся в сознание буквально каждого жителя страны». Мы, конечно, популярны, но точно не настолько – даже не близко. Это «вторжение», продолжают они, привело «к беспрецедентному росту социально-психологической напряженности у огромной (насколько? тысячи? миллионы?) массы людей» – ссылок на исследования или хотя бы необработанные данные снова нет.

Из-за этого «огромная масса людей» пребывает «в состоянии эмоциональной нестабильности, тревоги и страха» и «ощущая неустойчивость и неопределенность социального положения, теряют уверенность в свои силы, и надежду на будущее».

Вы среди тех, кто теряет надежду на будущее? Это не из-за неопределенности вашего социального положения, а из-за публикаций «Клоопа». Как же хорошо, что этот сайт заблокировали! (Но внизу по этой ссылке вы можете узнать о самых удобных способах продолжать читать и смотреть нас.)

На этом злоключения «огромной массы людей» из-за чтения новостей и расследований не заканчиваются. Эксперты продолжают описывать их терзания – «духовная подавленность, отчаяние, безысходность, тоскливое ожидание наступления жизненного краха». То есть все то, что мы, наряду с истерическим хохотом, переживаем, читая их заключение.

Как вишенка на торте все эти страдания из-за чтения «Клоопа» заканчиваются для кыргызстанцев ужасными последствиями. Это:

– «агрессивно-криминальное поведение»;

– «сексуальные аномалии»;

– «химические и нехимические формы аддикции»;

– «суицидальная настроенность»;

– «другие нарушения социальной адаптации».

На этом документ не заканчивается. Его авторы вдруг начинают рассуждать об «информационном терроризме». Объяснение явления у них такое: «это прямое воздействие на психику и сознание людей с целью формирования у них требуемых мнений и суждений, определенным образом направляющих поведение людей». Тем самым эксперты записали в стан «информационных террористов» государственные и провластные СМИ и до кучи всех пиарщиков и рекламщиков.

Дальше идут более подробные признаки информационного терроризма. Им занимаются «все те, кто»:

– «обманывают, наговаривают и распространяют ложные или дискредитирующие слухи» – здесь вспоминаем кейс с «наркоторговцем» Болотом Темировым;

– «пишут антинаучную (а тут стоит припомнить, как кыргызские власти ковид аконитом лечили), аморальную и безнравственную литературу» – отбой, про аконит литературы не было, только публичные выступления высших государственных чиновников;

– «пропагандируют насилие и унижение личностного и национального достоинства» – тут смотрим на эфир российских федеральных каналов;

– «планируют и создают массовую социальную дезориентацию» – тут вопросов нет, ведь ориентация для нынешней власти важна как ни для одной прежней.