В городе Баткен 2 октября прошло очередное Совместное заседание правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, по ее итогам стороны подписали протокол, содержимое которого пока не раскрывается.

Делегации возглавили председатели ГКНБ двух стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

«В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. Руководители делегаций, выразив полное взаимопонимание о необходимости активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской границы на оставшихся участках, дали соответствующие поручения рабочим группам», — отмечается в сообщении.



В Кабмине добавили, что топографические рабочие группы и рабочие группы по правовым вопросам продолжат работу по описанию проектной линии на оставшихся участках госграницы.

«В ходе встречи была особо отмечена необходимость укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между приграничными районами, а также продолжение активной работы по сотрудничеству между приграничными областями и районами двух государств. По итогам Совместного заседания подписан протокол. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания», — сообщили в Кабмине.

Сообщения такого же содержания распространил МИД Таджикистана.



Перед появлением официальных сообщений, экс-глава отдела информационной политики президента, приближенный к Ташиеву, журналист Нургазы Анаркулов на своей странице в Фейсбуке назвал протокол «историческим» и заявил, что в вопросе границы «поставлена точка». Эту информацию подхватили и начали распространять другие пользователи соцсетей, а также некоторые СМИ.

Однако участвовавший в переговорах спецпредставитель Кабмина по вопросам делимитации и демаркации границ Назирбек Борубаев «порекомендовал отталкиваться от официальной информации».



15 сентября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что власти Таджикистана по-прежнему выдвигают территориальные претензии Кыргызстану. Он говорил, что это обстоятельство препятствует переговорам и, что Кыргызстан также предъявит территориальные претензии соседней стране на основании обнаруженных исторических документов, если Душанбе не откажется от своих претензий.

Заявление Ташиева вызвало резонанс и на следующий день посла Кыргызстана в Таджикистане Эрлана Абдылдаева пригласили в МИД РТ. В заявлении ведомства говорилось, что «подобного рода комментарии способны нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, а также взаимному доверию».



После заявления Ташиева президенты двух стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели две встречи, на которых обсудили вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Из них более 600 километров власти обеих стран уже уточнили.

Из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской и Ошской областях периодически возникают конфликты.

После двух крупных вооруженных конфликтов на кыргызско-таджикской границе в 2021 и 2022 году отношения между Бишкеком и Душанбе остаются холодными. Кроме этого граница между двумя странами остается закрытой с апреля 2021 года.

Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погибли 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.

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