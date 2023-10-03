Депутатка Жогорку Кенеша Элвира Сурабалдиева рассказала изданию 24.kg, что Генеральная прокуратура выступает против того, чтобы из Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов убрали нормы о примирении стороны и пробации в отношении подозреваемых в изнасиловании.

Сурабалдиева пояснила, что Генпрокуратура в своих доводах ссылается на закон об ужесточении ответственности по делам о насилии в отношении детей и считает, что еще более суровое наказание нецелесообразно.

«Законопроект изначально был написан для исключения нормы о примирении сторон при делах об изнасилованиях. Но Генпрокуратура по каким-то причинам против. Они считают, что в этом нет необходимости. […] Они ссылаются только на [закон] и утверждают, что никаких изменений не надо вносить, все идеально. Дальнейшее ужесточение нецелесообразно, по их мнению. Это их официальная позиция», — отметили она.



Ранее о необходимости отменить пробационный надзор по статье «Изнасилование» заявил глава Верховного суда Замирбек Базарбаев. Он отмечал, что учитывая недовольство общественности подобными преступлениями нужно ужесточить законодательство.

Проект закона, о котором говорит Сурабалдиева, был принят в первом чтении парламентом в июне этого года. Законопроект предлагает усиление профилактики против преступлений путем ужесточения ответственности и создание механизмов защиты от повторных посягательств на пострадавших по преступлениям против половой неприкосновенности.

Документом также предлагается не прекращать уголовные дела на стадии досудебного производства по тяжким преступлениям из-за примирения сторон. А в случае примирения сторон уголовное дело прекращается по усмотрению суда.

Проект закона вместе с этим предлагает исключить срок давности по преступлениям половой неприкосновенности, применения пробационного надзора и выхода под залог.

На своей странице в соцсети Х (Twitter) Сурабалдиева сообщила, что Комитет парламента по правопорядку 10 октября рассмотрит проект закона во втором чтении.



О необходимости ужесточения законодательства заговорили после случая с истязанием женщины в селе Селекционное. По подозрению в истязаниях задержали бывшего супруга пострадавшей.



Известно, что до этого женщина обращалась в правоохранительные органы по факту изнасилований со стороны задержанного. Однако, как сообщили в ГУВД Чуйской области в первый раз женщина написала встречное заявление и поэтому суд прекратил разбирательство. Однако двоюродная сестра пострадавшей опровергает это.

Во второй раз судья Сокулукского райсуда Чуйской области отпустил обвиняемого под пробацию. Это решение 27 сентября изменили. Чуйский областной суд отменил пробацию и приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы. Глава Верховного суда заявил, что судья Сокулукского райсуда вынес неправильно решение и в Совет судей направят представление, в котором попросят дать оценку действиям судьи.