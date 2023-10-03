Гостелеканал «Ала-Тоо 24» распространил заявления глав ГКНБ КР и РТ Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова по итогам Совместного заседания правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границы, которое прошло в Баткене 2 октября. Ранее Кабмин сообщил, что по итогам заседания Ташиевым и Ятимовы подписан протокол, содержимое которого не раскрывается.

По словам Ташиева, стороны договорились непрерывно продолжать работу Госкомиссий по делимитации и демаркации границы.

«Мы сегодня подписали протокол, который согласован двумя странами. Он дает нам основание решать все приграничные вопросы. Даст Бог, мы скоро примем окончательное решение об определении госграницы. […] Даст Бог, те, решения, которые мы сегодня подписали дают основания того, что на границе будет спокойно, стабильно и наши народы будут жить в дружбе и согласии», — сказал он.





Ятимов в свою очередь сообщил, что они подписали протокол №44.

«Этот протокол при его реализации в принципе решает все проблемы, которые ранее являлись основой и предпосылкой для конфликта на границе. Подписание этого протокола является реализацией воли лидеров двух государств. Подписав этот протокол, мы целенаправленно и конструктивно будем его реализовывать шаг за шагом. Мы горды тем, что данный протокол является результатом кропотливой работы наших двусторонних отношений и выражение воли наших народов для обеспечения мира, стабильности и развития на нашей земле», — сказал глава ГКНБ Таджикистана.

Участвовавший в переговорах спецпредставитель Кабмина по вопросам делимитации и демаркации границ Назирбек Борубаев в интервью «Маралу» сказал, что протокол не ставит точку в приграничных вопросах.

«Проблема границы еще не решена полностью, она не может быть решена в одночасье. Вчера были согласованы только принципы. Сейчас идут переговоры, более подробной информации дать не могу. Если я дам информацию, это повлияет на переговоры. Точка еще не поставлена, переговоры продолжатся до 8 октября», — сообщил он.



О встрече двух правительственных делегаций стало известно вечером 2 октября. Перед появлением официальных сообщений, экс-глава отдела информационной политики президента, приближенный к Ташиеву, журналист Нургазы Анаркулов на своей странице в Фейсбуке назвал протокол «историческим» и заявил, что в вопросе границы «поставлена точка». Эту информацию подхватили и начали распространять другие пользователи соцсетей, а также некоторые СМИ.

Затем МИД Таджикистана и Кабинет министров Кыргызстана распространили официальные сообщения. В них отмечалось, что встрече состоялся «обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации кыргызско-таджикской государственной границы».



Также сообщалось о подписании протокола, но стороны, как и ранее, не раскрывают содержание документа.



Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Из них более 600 километров власти обеих стран уже уточнили.

Из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской и Ошской областях периодически возникают конфликты.

После двух крупных вооруженных конфликтов на кыргызско-таджикской границе в 2021 и 2022 году отношения между Бишкеком и Душанбе остаются холодными. Кроме этого граница между двумя странами остается закрытой с апреля 2021 года.

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