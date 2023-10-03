Юристка Индира Саутова, которая защищает интересы женщины пострадавшей от насилия со стороны бывшего мужа в селе Селекционное Чуйской области, сообщила, что пережившей насилие Асель Ногойбаевой своевременно не оказали медицинскую помощь. Об этом Саутова заявила на пресс-конференции в Бишкеке 2 октября.

По ее словам, инцидент произошел в 08:00 утра, а милиция доставила пострадавшую в больницу в 10:00, где ей оказали первую помощь.

«За это время вполне вероятно, что Асель могла умереть. Когда сотрудники правоохранительных органов увидели, что скорая не приехала, они взяв пострадавшую, так как территориально рядом находится только горбольница №4, прибежали туда с Аселей, а там была пересменка, вот в таком шоковом состоянии никто ей не оказал первую медпомощь и дежурные врачи горбольницы №4 сказали, чтобы везли в Сокулук по прописке. В связи с чем, мы сегодня обращаемся в Генпрокуратуру, чтобы они установили все это время», — сказала она.

Саутова также поделилась некоторыми подробности заседания по делу об изнасиловании, после которого обвиняемого бывшего мужа суд отпустил под пробацию. По ее словам, заседание проходило в комнате судьи и длилось пять минут, при этом не фиксировалось на видеокамеру и аудиозапись.

Также она сообщила, что мужчина и ранее применял насилие в отношении пострадавшей, но из-за давления со стороны родственников мужа женщине приходилось писать встречное заявление.

«С момента рождения первого сына она подвергалась семейному насилию. Она обращалась [в правоохранительные органы] с 2008 года и никаких фактических мер не было принято», — сказала Саутова.

Она добавила, что Генпрокуратура должна дать оценку действиям правоохранительных органов каждого звена этой истории.

Между тем глава Верховного суда Замирбек Базарбеков потребовал снять с должности судью, назначившего пробацию мужчине, который изнасиловал пострадавшую.

Ранее пострадавшая от насилия женщина обратилась к общественности и рассказала, что до последнего инцидента она несколько раз обращалась в правоохранительные органы, но «никакого результата не было и ее права не были защищены».

Истязания женщины в Селекционном

О случае с истязанием 36-летней жительницы в селе Селекционном Чуйской области стало известно 20 сентября. Тогда пострадавшая поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» и задержала 39-летнего мужчину.

По данным СМИ, ранее пострадавшая дважды обращалась в органы внутренних дел по факту семейного насилия и изнасилование. В ГУВД Чуйской области подтвердили эту информацию.

Постановлением Сокулукского райсуда Чуйской области 19 октября 2022 года в отношении мужчины уголовное дело по факту изнасилования было прекращено «в связи с поступившим встречным заявлением от потерпевшей об отказе поддержания обвинения и о примирении сторон».

Однако по словам двоюродной сестры пострадавшей, пострадавшая не писала встречных заявлений в отношении нападавшего и не прощала его. По словам сестры пострадавшей, женщина «обивала пороги милиции», чтобы привлечь мужчину к ответственности.

На случай истязания обратили внимание и в парламенте. На заседании 21 сентября депутаты отметили, что подобные случаи — это результат равнодушного отношения к проблеме семейного насилия и потребовали принять меры в отношении подозреваемого».

В МВД в свою очередь отметили, что реакция сотрудников милиции 20 сентября «была своевременной, что предотвратило более тяжкие последствия». Кроме того, в министерстве сообщили, что глава МВД Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело.

27 сентября Чуйский областной суд приговорил подозреваемого к 8 годам лишения свободы по делу об изнасиловании.