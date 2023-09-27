Чуйский областной суд 27 сентября приговорил к 8 годам лишения свободы мужчину, который подозревается в истязании бывшей супруги в селе Селекционное. Речь идет не о деле об истязании, а о деле об изнасиловании.



В начале 2023 года обвиняемого задержали по обвинению в изнасиловании бывшей супруги. По этому делу Сокулукский райсуд Чуйской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, но применил применил пробационный надзор в его отношении, отпустив на свободу. Отмечалось, что суд принял во внимание то, что у «обвиняемого на попечении находится пожилая мать с инвалидностью по зрению, которая нуждается в уходе, и двое детей».

Однако потерпевшая женщина подала апелляционную жалобу на решение райсуда, которую рассмотрели только 27 сентября.

«Приговор Сокулукского районного суда от 17 апреля 2023 года был изменен. Из приговора исключено применение пробационного надзора в отношении [обвиняемого] Э. А. По статье [“Изначилование”] Э. А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет», — говорится в сообщении.

Суд вынес свое новое решение по делу об изнасиловании уже после того, как мужчина истязал бывшую супругу. 20 сентября в милиции сообщили о задержании 39-летнего мужчины по подозрению в том, что он отрезал нос и уши своей бывшей супруге, а также изрезал ей лицо. Врачи боролись за жизнь женщины около восьми часов — сейчас она в больнице. По словам родственницы пострадавшей Дианы Елькен, женщине предстоит еще несколько сложных операций и «уши и нос, уже не будут как раньше».

Это случай вызвал критику в адрес милиции и судей. Известно, что пострадавшая ранее обращалась в правоохранительные органы с заявлением на бывшего мужа из-за двух фактов изнасилования.

В ГУВД Чуйской области сообщили, в первый раз женщина написала встречное заявление и поэтому суд прекратил разбирательство. Однако двоюродная сестра пострадавшей опровергает это.

Во второй раз суд отпустил обвиняемого под пробацию. В Верховном суде сообщили, что действиям судьи будет дана соответствующая оценка.

В МВД в свою очередь сообщили, что глава ведомства Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело, чтобы «гарантировать объективное и всестороннее расследование уголовного дела».

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