Кыргызстанские спортсмены Авазбек Аманбеков и Темирлан Аманкулов завоевали бронзовые медали по ушу саньда (китайский кикбоксинг) на Азиатских играх, которые проходят в Китае.

Аманбеков выступал в весовой категории до 56 кг, а Аманкулов — в весе до 75 кг.

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Как сообщили в Департаменте физической культуры и спорта, это первые медали по ушу саньда, завоеванные кыргызстанскими спортсменами.

Всего на этих Азиатских играх в копилке кыргызстанской сборной три медали. 26 сентября дзюдоист Эрлан Шеров выиграл золотую медаль в весовой категории до 90 кг.

XIX летние Азиатские игры стартовали 23 сентября и завершатся 8 октября. В Играх принимают участие около 12 500 спортсменов из 45 стран. Атлеты соревнуются в 40 видах спорта.