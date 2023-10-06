Кыргызстанские спортсменки Айсуулу Тыныбекова и Кымбат Тойтонова 6 октября завоевали две бронзовые медали на Азиатских играх в Китае.

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Тыныбекова выступала в весовой категории до 62 кг по борьбе. В поединке за третье место она победила Ирину Кузнецову из Казахстана.

Для Тыныбековой это третья медаль на Азиатских играх — была бронза в 2014 году в Инчхоне и золото в 2018 году в Индонезии. Также она является трехкратной чемпионкой мира, серебряной призеркой Олимпийских игр в Токио и победительницей ряда других турниров.

Тойгонова выступала в весовой категории до 61 кг по карате. Она победила спортсменку из Камбоджы и заняла итоговое 3 место.

На чемпионате Азии 2022 года в Ташкенте Тойгонова брала серебро.

У кыргызстанской сборной на этих Азиатских играх уже десять медалей. Три золота брали борцы Жоламан Шаршенбеков и Акжол Махмудов, а также дзюдоист Эрлан Шеров. Также в копилке сборной имеются пять бронзовых медалей (не включая медали Тыныбековой и Тойтоновой) — их завоевали Авазбек Аманбеков и Темирлан Аманкулов по ушу саньда (китайский кикбоксинг), борец Раззак Бейшекеев, каратист Назим Нурланов и бегунья Сардана Трофимова.



XIX летние Азиатские игры стартовали 23 сентября и завершатся 8 октября. В Играх принимают участие около 12 500 спортсменов из 45 стран. Атлеты соревнуются в 40 видах спорта.