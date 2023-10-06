Источник власти в Кыргызстане – его народ. Так, по крайней мере, написано в Конституции республики (статья 1, пункт 4).

А один из важнейших способов проявления народной власти – это постоянно спрашивать со всех чиновников, начиная от президента и главы ГКНБ, и заканчивая сотрудниками местных органов самоуправления.

Все эти люди, которым мы доверили управлять нашей страной, обязаны отчитываться перед каждым из нас. Но как этого от них добиться?

Очень просто — надо воспользоваться законом «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики».

Согласно ему, любые госорганы и чиновники обязаны отвечать на вопросы граждан Кыргызстана.

Однако оформить запрос на получение информации бывает непросто. Тут-то мы и хотим прийти к вам на помощь – мы в «Клоопе» за все время своего существования отправили уже тысячи запросов в госорганы, получили на них ответы и хорошо знаем, как это делать.

Давайте делать это вместе – вы пишете свои вопросы госоргану или чиновнику, который вас интересует, а мы отправляем их за вас. Если же у вас есть вопросы к властям, но вы не знаете, кому точно их направлять, вы все равно пишите их, а мы найдем подходящего адресата.

Например, в рамках «Ашара» к нам уже обратилось много кыргызстанцев с проблемой отсутствия чистой питьевой воды, отсутствия тротуаров, проблемой туалетов и большим количеством других социальных проблем. И мы помогли им напрямую обратиться к госорганам (написать заявление, запрос и так далее).

Что прекрасно, госорганы в Кыргызстане боятся игнорировать запросы – даже несмотря на то, как сейчас власти закручивают гайки и оказывают давление на оппонентов и независимую прессу. Более того, в нынешний момент истории Кыргызстана мы считаем еще более важным спрашивать с власти.

Несмотря на свое стремление стать более авторитарными, власти ответят на ваши вопросы, а мы передадим ответы вам и опубликуем их на «Клоопе». А если вдруг кто-то на ваши вопросы не ответит, мы можем попробовать подать на этого чиновника в суд. Такое мы уже делали с Министерством юстиции, например.

Как к нам обратиться?

Чтобы рассказать о своей истории, вам всего лишь нужно скачать приложение GigaTurnip (Rinat Tuhvatshin) в Play Market (если у вас телефон на Android). А если у вас iPhone или вы хотите зайти через компьютер, вы можете воспользоваться веб-версией. Вам нужно присоединиться к кампании «Ашар», которая будет в категории «доступные кампании» или нажать сюда.

Почему мы так настаиваем на том, чтобы вы использовали наше приложение?

Наше приложение предоставляет удобный способ делиться вашими проблемами, историями и вопросами. Мы тщательно изучим каждое ваше сообщение. Мы не только принимаем ваше сообщение, но и реагируем на него. Вы будете в курсе того, что ваше сообщение получено, проверено и обработано. Мы предоставляем вам возможность отслеживать статус вашего запроса. Вы узнаете, был ли он рассмотрен, был ли предпринят шаг для его решения, и где можно найти ответ.

Не упустите возможность быть услышанным. Если у вас возникли вопросы, напишите нам в Telegram: @salamatshakirov