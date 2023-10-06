Госагентство гражданской авиации Кыргызстана успешно прошло аудит Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщил замглавы Кабмина Бакыт Төрөбаев на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию гражданской авиации Кыргызстана.

По его словам, властями проводится «хорошая работа» по обеспечению доступа к услугам, отвечающим международным стандартам безопасности и качества, а успешное прохождение аудита кыргызской авиации позволит выйти из «черного списка» Евросоюза.

«Как вы знаете, это очень важно для Кыргызстана, потому что, пройдя аудит ИКАО, кыргызская авиационная отрасль подтвердила соответствие всем международным стандартам и требованиям. Эти усилия будут способствовать выходу из “черного списка” Европейского союза. Как вам известно, Кыргызстан с 2006 года не мог выйти из этого “черного списка”», — сказал Төрөбаев.

Замглавы Кабмина отметил, что государство предпринимает «серьезные и решительные шаги по улучшению инфраструктурной базы гражданской авиации и обеспечению ее современными технологиями». Он рассказал, что на базе международного аэропорта «Манас» создана дочерняя авиакомпания «Асман Эйрлайнс», улучшаются инфраструктура аэропортов в регионах и строятся новые здания аэровокзалов, а также ведется работу по открытию новых международных авианаправлений.



Кыргызский департамент гражданской авиации и местные авиакомпании с 2006 года находятся в «черном списке» Евросоюза.

Международные эксперты гражданской авиации тогда приняли такое решение из-за того, что законодательная база в республике не позволяет соблюдать стандарты международных перевозок, не отвечает мировым стандартам и предполетной безопасности.



В начале 2023 года в Госагентстве гражданской авиации отмечали, что разработали план мероприятий по выходу из «черного списка» Евросоюза.