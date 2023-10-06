На Варшавской конференции по человеческому измерению юристка «Института медиа полиси» Алтынай Исаева подняла вопрос о давлении властей Кыргызстана на независимые СМИ.



«Несмотря на заверения властей Кыргызстана о приверженности свободе слова и свободе информации, государство все чаще оказывает давление на независимые медиа. Это происходит как через формальные методы, такие как инициирование исков, уголовное преследование, внесудебная блокировка сайтов редакций и ужесточение законодательства, так и использование неформальных способов давления, как дискредитация, онлайн-атаки и организация антимитингов», — отметила она.



Юристка в качестве примера привела иск прокуратуры Бишкека о ликвидации «Клооп Медиа» и удовлетворение судом иска онлайн-газеты «Вечерний Бишкек» к Kaktus.media. Согласно решению суда, Kaktus.media и журналистка издания обязаны выплатить 1 млн сомов «Вечернему Бишкеку», а также выпустить опровержение материала о банкротстве онлайн-газеты.

«В случае с иском [“Вечернего Бишкека”] хотелось бы отметить, что предметом рассмотрения в суде была достоверная информация, правдивость которой была подтверждена госорганами. Однако апелляционная инстанция суда оставила в силе решение первой инстанции. […] Основанием же для ликвидации “Клоопа” прокуратура указала “резкую критику действия властей в публикациях издания”. Критика и обсуждение действий властей являются законным выражением права на свободу слова и свободу выражения мнения, гарантированное международными обязательствами и национальным законодательством», — подчеркнула Исаева.



Кроме того, она напомнила, что власти продолжают попытки принять законопроект «О СМИ», который, по ее словам, «сужает пространство для работы независимых медиа и наделяет власти новыми рычагами давления на СМИ».

«В связи с этим мы просим международное сообщество способствовать предоставлению юридической поддержки СМИ и медиаорганизациям Кыргызстана, продолжать поддержку проектов журналистских расследований и репортажей по общественно значимым вопросам, а также инициатив по обеспечению свободы СМИ. В своих беседах с представителями правительства и парламента Кыргызстана напоминать кыргызстанским властями об обязательствах в рамках международных договоров по обеспечению прав и свобод граждан. Предусмотреть в соглашениях о сотрудничестве и расширенном партнерстве требований неукоснительного соблюдения Кыргызстаном международных обязательств, конвенции и соглашений о правах человека и основных свобод», — заключила она.

Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International в своих отчетах за 2022 год писали, что в Кыргызстане постепенно ограничивают свободу выражения мнений. В HRW считают, что «власти взяли курс на подавление критических голосов», упоминая давление на СМИ, НКО и гражданский сектор, а также задержания активистов.



Сейчас Кыргызстан занимает 122-е место во всемирном индексе свободы прессы, опустившись в 2023 году на 50 позиций.



Однако сами власти утверждают, что никакого давления нет, Кыргызстан привержен принципам верховенства закона, а права и свободы человека — одни из высших ценностей в стране.

При этом власти продолжают инициировать законопроекты, которые, по мнению экспертов, могут стать инструментами в руках государства против независимых СМИ и неправительственных организаций.