4 октября в многоэтажном доме по адресу улиц Курманжан Датка 173 в городе Ош в результате аварии лифта погиб 39-летний мужчина, который работал лифтером.

Жители дома заявляют, что компания-застройщик ОсОО «Голд Сити» не завершила строительство дома полностью, сдала жилье в плохом качестве и при вводе в эксплуатацию объект не проходил проверку. По их словам, они несколько раз жаловались на работу лифта, но безрезультатно.

«Мы с апреля месяца, со дня заключения соглашения говорим и жалуемся на то, что объект не прошел проверку. Лифт очень плохого качества. Строительная компания может ссылаться на компанию по производству лифта. До сегодняшнего дня сколько жителей уже застревали внутри лифта и писали заявления. Их дела рассматривались, давали предупреждения, сокращали [дела] […] Поэтому мы обращаемся к президенту, председателю ГКНБ с требованиями рассмотреть дело и привлечь виновных к ответственности», — обратился адвокат Ислам Ахмедов, защищающий права жителей.

Тело погибшего мужчины вечером 4 октября нашел один из жителей дома. По его словам, нога лифтера была зажата в шахте лифта на уровне шестого этажа и потом он упал в шахту лифта.

«После вчерашнего случая мы все не можем прийти в себя, находимся в шоковом состоянии. Обязательно ли должен был умереть человек, [чтобы заменили лифт]?» — говорит одна из жительниц дома Зулхумар Тешебаева.

В милиции сообщили, что назначены экспертизы для выяснения причин смерти погибшего, расследование продолжается. По этому факту строительная компания еще не давала официального ответа.

Погибший был жителем села Кызыл-Кыштак Кара-Сууйского района. У него осталось трое детей.

Автор: Бакай Алмаз.