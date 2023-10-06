В Октябрьском райсуде Бишкека 6 октября продолжилось предварительное слушание по иску о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа», который подала прокуратура столицы.



На суде юристы «Клоопа» подали ходатайство о том, чтобы в процессе в качестве третьего лица участвовало Министерство юстиции, так как именно на основании письма ведомства о том, что «Клооп Медиа» не состоит в реестре СМИ и подлежит ликвидации, столичная прокуратура и подала иск.



«Мы считаем, что ответ Минюста выражает однозначную позицию. В связи с этим считаем, что участие третьего лица обязательно, так как именно Минюст занимается регистрацией, перерегистрацией и ликвидацией. Также участие Минюста позволит прояснить их доказательную базу и аргументацию о том, почему они считают, что только на основании отсутствия в реестре СМИ юрлицо подлежит ликвидации», — отметила юристка Фатима Якупбаева.

Представители прокуратуры выступили против. Однако судья удовлетворила ходатайство об участии Минюста в процессе в качестве третьего лица и объявила перерыв.

Следующее заседание назначено на 23 октября в 13:30.

Иск против «Клоопа»

28 августа стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

По словам сооснователя «Клоопа» Бектура Искендера, иск о закрытии может быть связан с расследованием «Клоопа», в котором говорилось, что родственники президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева участвуют в строительстве в стране академии футбольного клуба «Барселона».

В защиту «Клоопа» выступили НПО, правозащитники и медиасообщество. Все они призвали власти Кыргызстана отозвать иск, прекратить преследование журналистов и давление на свободу слова.



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