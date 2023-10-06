Госкомитет нацбезопасности сообщил о задержании одного из членов ОПГ Камчы Кольбаева с инициалами С.М.Ж. по прозвищу Тайсон. Об этом в пресс-центре ГКНБ сообщили 6 октября.

По информации ведомства, задержанный ранее был «смотрящим» за городом Талас. Тайсона задержали по факту вымогательства денег.

«Установлено, что С.М.Ж., оказывал давление преподавателю автошколы А.Б.А. угрожая передать имеющиеся компрометирующие сведения в отношении А.Б.А. сотрудникам ОВД и ГКНБ, тем самым вымогал денежные средства в размере 70 тысяч сомов», — сообщили в Госкомитете.

ГКНБ удалось задержать Тайсона при получении 30 тысяч сомов. Задержанного водворили в ИВС УВД Таласской области. Также при обыске у Тайсона нашли 20 граммов смолы каннабиса.

Тайсона задержали на фоне заявления главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, который 5 октября предупредил членов ОПГ, что если кто-то из них «попытается поднять голову против общества, то они будут наказаны».

«Обращаясь к этим криминальным элементам: не нарушайте закон. Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких ОПГ. Кто собирается создать новых воров, новых лидеров, будем наказывать в жёсткой форме», — предупредил он.

Свое обращение к ОПГ Ташиев сделал после того как ГКНБ «ликвидировал» криминального авторитета Камчы Кольбаева в Бишкеке. По версии ГКНБ, Кольбаев при задержании оказал сопротивление и был убит ответным огнем.

Похороны Кольбаева прошли на его малой родине в Чолпон-Ате 5 октября.