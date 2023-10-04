Госкомитет нацбезопасности вечером 4 октября сообщил, что криминального авторитета Камчы Кольбаева (Камчы Асанбек) убили.

По информации ГКНБ, Кольбаева убили во время спецоперации, которую провели в Бишкеке днем 4 октября. Операцию проводили по доследственной проверке в отношении Асанбека по факту его причастности к организации убийства лидера противоборствующей преступной группировки Чынгыза Джумагулова по кличке «Доо».

«4 октября 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение Асанбека в ресторане “Блондер Паб” на ул. Ибраимова, где последний игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия. В результате преступных действий Асанбека, посягавшего на жизнь и здоровье сотрудников ГКНБ с огнестрельным оружием, сотрудниками спецподразделения ГКНБ был открыт ответный огонь на поражение», — говорится в сообщении Госкомитета.

Врачи установили смерть Асанбека на месте от полученных пулевых ранений.

В ГКНБ добавили, что по этому факту возбудили уголовное дело по статьям: «Создание организованной преступной группы», «Незаконный оборот оружия, «Покушение на убийство».

«ГКНБ также будет дана юридическая оценка действиям всех причастных к данному факту представителей группировки К. Асанбека, дополнительная информация о результатах расследования будет предоставлена ГКНБ отдельно», — сообщили в ГКНБ.

Камчы Кольбаев — был один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Он состоял на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы (ОПГ). По информации ведомства, в 2018 году ОПГ Кольбаева насчитывала 424 участника.



Кольбаева называли «вором в законе». По данным СМИ, его «коронация» прошла в Москве в 2008 году.

В 2012 году тогдашний президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Власти США даже объявили награду до $5 млн за информацию, которая позволит осудить Кольбаева или разрушить его преступные схемы.



Кольбаева несколько раз задерживали в Кыргызстане. Однако в середине августа 2023 года его бывший адвокат Сергей Манукян сообщил, что в отношении Камчы Кольбаева нет никаких уголовных дел.