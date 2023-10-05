Первомайский райсуд Бишкека отпустил под домашний арест члена ОПГ Кольбаева Алтынбека Ибраимова по прозвищу Алтуха. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Решение судом принято 4 октября. Отмечается, что с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении кримавторитета выступил следователь ГКНБ. По данным СМИ, Алтуха возместил нанесенный ущерб.



«Ходатайство следователя ГКНБ об изменении меры пресечения удовлетворено, ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении И.А.Т. изменена на домашний арест на срок следствия, то есть до 26 октября 2023 года включительно», — говорится в сообщении суда.

Алтуху и еще троих членов ОПГ Кольбаева задержали по подозрению в «мошенничестве в особо крупном размере» на протяжении долгих лет в конце мая 2023 года. По данным ГКНБ, члены ОПГ отбирали у предпринимателей «грузы товаров народного потребления, экспортированной из КНР» для организации преступной схемы в Кыргызстане и странах СНГ. Отмечалось, что они путем обмана незаконно завладели у частной транспортно-логистической компании груза ТНП на общую сумму примерно $385 тысяч.

Вечером 4 октября сотрудниками ГКНБ в ходе спецоперации был убит кримавторитет Камчы Кольбаев. По данным Госкомитета, спецслужба расследовала причастность Кольбаева к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо-Чынгыз, которое произошло в СИЗО июле прошлого года.

Во время задержания кримавторитет находился в баре «Блондер Паб», где оказал вооруженное сопротивление силовикам. Спецназ открыл по Кольбаеву ответный огонь на поражение.

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Кто такой Алтуха?

По данным правоохранительных органов, Алтынбек Ибраимов был семь раз судим, является «положенцем» в криминальном мире и активным членом ОПГ Камчы Кольбаева.

Имя Ибраимова стало широко известно в 2015 году после его задержания за вымогательство, совершенное двумя годами ранее. По версии следствия, он вместе с подельниками насильно посадил в машину бизнесмена Руслана Матниязова, увез его в горы и требовал у него $80 тысяч.

Ибраимову и его подельнику Тынчтыку Орозалиеву предъявили обвинение по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство». Однако райсуд оправдал их и освободил.

Тогда жена пострадавшего обжаловала это решение в Бишкекском горсуде, который приговорил Алтуху к 11 годам лишения свободы. Уже в 2017 году Свердловский райсуд снова освободил Ибраимова, так как посчитал, что доказательств его вины в вымогательстве недостаточно.