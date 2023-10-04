Судья Первомайского райсуда Бишкека отстранил 11 фигурантов Кемпир-Абадского дела, находящихся в СИЗО, от участия в заседаниях до конца процесса. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удалил обвиняемых в связи с систематическим нарушением порядка в судебном заседании. В этом случае суд в дальнейшем проходит без участия обвиняемых», — сказали в суде.



По словам адвокатов обвиняемых, заседание 4 октября прошло без участия их подзащитных. Они посчитали это нарушением закона и выразили недоверие судье. Однако ходатайство было отклонено.



По итогу судья продлил меру пресечения фигурантам Кемпир-Абадского дела до 4 декабря. Также на два месяца продлен срок судебного разбирательства. Следующее заседание суда назначено на 11 октября.

Адвокат одного из обвиняемых Кантемир Турдалиев сообщил, что они обратятся с апелляцией в Бишкекский горсуд на решение Первомайского райсуда.

Ранее перед зданием Первомайского районного суда близкие фигурантов Кемпир-Абадского дела провели акцию с требованием рассматривать дело открыто.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 человек, выступавших с критикой передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Всех их обвинили в подготовке к организации массовых беспорядков.

Фигуранты дела не признают своей вины и неоднократно заявляли о давлении со стороны властей и говорили, что уголовное преследование в их отношении началось, потому что они высказывались против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Суд отпустил часть арестованных под домашний арест, но часть фигурантов дела до сих пор находится под стражей.

Задержания активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.



Президент Садыр Жапаров, комментируя обращение родных задержанных с просьбой освободить фигурантов дела, в декабре 2022 года заявил, что не может никому дать приказ освободить кого-либо.

Глава государства настаивает, что никто не вмешивается в работу судей по этому делу. Он считает, что фигурантов Кемпир-Абадского дела арестовали «своевременно» «за планы госпереворота». По его словам, обвиняемые якобы ходили на собрания, где обсуждали планы госпереворота и количество людей на предстоящих митингах.