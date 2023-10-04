Российская политологиня Екатерина Шульман в эфире издания Bild прокомментировала принятие профильным комитетом Жогорку Кенеша законопроекта об «иноагентах» в первом чтении.

Шульман, которая сама признана «иноагентом» в России, озвучила один из аргументов, сказанных на заседании комитета – о том, что в США такой закон был принят еще 100 лет назад, и такой же закон действует в России. Этот аргумент озвучила депутатка Надира Нарматова – одна из основных инициаторов проекта закона.

«Если НКО не будут финансироваться извне или будут отчитываться о своих средствах, таких ситуаций можно избежать. В США закон об иноагентах приняли 100 лет назад. Они ведь не разработали документ по глупости своей. Президент России Владимир Владимирович тоже подписал такой закон. Все потому, что он нужен», — заявила Нарматова на заседании.

Шульман отметила, что закон об «иноагентах» в США был принят в «мрачнейшие предвоенные времена, в 1938 году», а позже был изменен.

«А в 60-х годах они его поменяли, и теперь он не относится к некоммерческим организациям, а относится в коммерческим организациям, к лоббистским консалтинговым структурам и СМИ, продающим рекламу», — сказала Шульман.

Она добавила, что президент России Владимир Путин подписал российский закон об «иноагентах» «не потому что он нужен, а потому что Владимир Владимирович хочет оставаться начальником до самой своей смерти, но, возможно, и дольше».

«Поэтому он принимает законы, ограничивающие свободу граждан. Больше ни для чего такое законодательство не нужно», — сказала экспертка.

В сентябре Екатерина Шульман, наряду с более чем 50 другими российскими «иноагентами» подписала письмо, адресованное профильному комитету кыргызского парламента. В нем подписанты попросили «не копировать опасные практики, влекущие неизбежное уничтожение гражданского общества в Кыргызстане, и рекомендовать Жогорку Кенешу отклонить проект закона» об «иноагентах».

Среди подписавших письмо, помимо Шульман, оказались историки Тамара Эйдельман и Александр Штефанов, журналисты Сергей Смирнов, Алексей Венедиктов и Евгения Альбац, а также меценат Борис Зимин.

Законопроект об «иноагентах»

В середине мая в Жогорку Кенеш поступил законопроект, который предлагает внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс. Группа из более 30 депутатов предложила ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иноагент» — «иностранный представитель» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

В России аналогичный закон привел к закрытию многих правозащитных организаций и независимых СМИ. Такого же итога опасаются и эксперты в Кыргызстане, если поправки примут.

Законопроект, который критиковали международные организации и правозащитники, отложили до осени, потому что депутаты ушли на летние каникулы.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.