Кыргызстанский борец греко-римского стиля Акжол Махмудов завоевал золото на Азиатских играх, которые проходят в Китае.

Он выступал в весовой категории до 77 кг. В финальной схватке Махмулов одолел иранца Амина Кавиянинежада.



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Это первая победа на Азиатских играх в карьере Акжол Махмудова. Он также является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, двукратным чемпионом мира, чемпионом Азии и победителем ряда других турниров.



Медаль Махмудова уже третье золото для сборной Кыргызстана на этих Азиатских играх. Ранее золото брали дзюдоист Эрлан Шеров и борец Жоламан Шаршенбеков. Также в копилке сборной имеются три бронзы — их завоевали Авазбек Аманбеков и Темирлан Аманкулов по ушу саньда (китайский кикбоксинг), а также Раззак Бейшекеев по греко-римской борьбе.

XIX летние Азиатские игры стартовали 23 сентября и завершатся 8 октября. В Играх принимают участие около 12 500 спортсменов из 45 стран. Атлеты соревнуются в 40 видах спорта.