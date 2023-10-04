Новость обновлена в 19:05. Добавлена информация, что ГКНБ подтвердил ликвидацию Кольбаева во время спецоперации

В Бишкеке силовики проводят операцию по задержанию криминального авторитета Камчы Кольбаева. О самой операции стало известно ближе к 15:00.

Издание «Sputnik Кыргызстан» в 15:55 со ссылкой на источники сообщило, что Кольбаева якобы уже задержали и забрали в ГКНБ. Отмечается, что кримавторитет не ранен.



Официальной информации о происходящем еще нет. В ГКНБ изданию 24.kg лишь подтвердили, что идет операция по задержанию Кольбаева.

По данным СМИ, в районе, где проходила операция по задержанию, была слышна стрельба. На место прибыли кареты скорой помощи. По данным «Азаттыка», ранения получили некоторые силовики, участвовавшие в операции.

Также сообщается, что на место событий прибыли генпрокурор Курманкул Зулушев и министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

4 октября 19:00 ГКНБ сообщил, что Кольбаев был ликвидирован во время спецоперации. Операцию проводили по доследственной проверке в отношении Асанбека по факту его причастности к организации убийства лидера противоборствующей преступной группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо.

«4 октября 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение Асанбека в ресторане “Блондер Паб” на ул. Ибраимова, где последний игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия. В результате преступных действий Асанбека, посягавшего на жизнь и здоровье сотрудников ГКНБ с огнестрельным оружием, сотрудниками спецподразделения ГКНБ был открыт ответный огонь на поражение», — говорится в сообщении Госкомитета.

Камчы Кольбаев — один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Он состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы (ОПГ). По информации ведомства, в 2018 году ОПГ Кольбаева насчитывала 424 участника.



Кольбаева называют «вором в законе». По данным СМИ, его «коронация» прошла в Москве в 2008 году.

В 2012 году тогдашний президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Власти США объявили награду до $5 млн за информацию, которая позволит осудить Кольбаева или разрушить его преступные схемы.



Кольбаева несколько раз задерживали в Кыргызстане. Однако в середине августа 2023 года его бывший адвокат Сергей Манукян сообщил, что в отношении Камчы Кольбаева нет никаких уголовных дел.