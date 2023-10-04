Кыргызстанский борец Жоламан Шаршенбеков завоевал золото на Азиатских играх, которые проходят в Китае.



Он выступал в весовой категории до 60 кг по греко-римской борьбе. В финальной схватке Шаршенбеков одолел японца Аяту Сузуки на туше.

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Это вторая золотая медаль для сборной Кыргызстана на этих Азиатских играх. Ранее золото брал дзюдоист Эрлан Шеров. Также в копилке сборной имеются две бронзы — их завоевали Авазбек Аманбеков и Темирлан Аманкулов по ушу саньда (китайский кикбоксинг).

Также за золото 4 октября поборется борец Акжол Махмудов. В финале он встретится с иранцем Амином Кавиянинежадом.



Жоламан Шаршенбеков является двукратным чемпионом мира по борьбе, чемпионом азии и победителем ряда других турниров.

XIX летние Азиатские игры стартовали 23 сентября и завершатся 8 октября. В Играх принимают участие около 12 500 спортсменов из 45 стран. Атлеты соревнуются в 40 видах спорта.