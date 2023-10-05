В мэрии Бишкека сообщили, что до конца 2023 года на дорогах столицы планируют выделить еще семь отдельных полос для общественного транспорта.



Желтые полосы появятся:

на улицах Байтик баатыра — Абдрахманова — от проспекта Жибек-Жолу до ул. Токомбаева;

на проспекте Жибек-Жолу — от ул. Лермонтова до ул. Фучика;

на проспекте Манас — от пр. Жибек-Жолу до ул. Ахунбаева;

на улице Ахунбаева — от ул. Садырбаева до ул. Байтик баатыра;

на проспекте Дэн-Сяопина — от ул. Фучика до ул. Алыкулова;

на проспекте — Чуй от ул. 7-Апреля до ул. Фучика;

на улице 7-Апреля — от пр. Жибек-Жолу до ул. Анкара.

По мнению властей города, эти меры позволят ускорить скорость движения и уменьшить время прохождения общественного транспорта.

Ранее выделение отдельные полосы по улице Токомбаева (на отрезке от улицы Байтика баатыра до улицы Жетикашкаевой) для общественного транспорта подвергся критике со стороны автомобилистов. Вопрос даже поднимался в парламенте.

Автомобилисты заявляли, что из-за полосы по улице Токомбаева на дорогах Бишкека увеличились пробки. В ответ городские власти разрешили водителям ездить по выделенной полосе с 20:00 вечера до 07:00 утра.

За езду по полосе для общественного транспорта предусмотрен штраф в размере 1 тысячи сомов.