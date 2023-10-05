Три специальных докладчика ООН раскритиковали законопроект об «иноагентах», который в Кыргызстане инициировала группа из 30 депутатов. Вместе с критикой они также призвали парламентариев отозвать документ.

С критикой проекта закона высказались спецдокладчик по вопросу о свободе мирных собраний и ассоциации Клеман Ньялетсосси Вуль, спецдокладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан, а также спецдокладчик по положению правозащитников Мэри Лоулор.

В своем обращении к властям страны они отметили, что многие положения предлагаемого законопроекта противоречат международным обязательствам Кыргызстана.

«В случае принятия данный законопроект может оказать негативное воздействие на деятельность всех некоммерческих организаций в Кыргызской Республике, ограничивая их возможности продвигать соблюдение прав человека, предоставлять социальные услуги и содействовать развитию сильного и инклюзивного общества», — говорится в обращении спецдокладчиков.

Докладчики ООН отметили, что аналогичные обращения они высказывали в адрес правительства страны в разные года с призывом не принимать законодательство, которое может необоснованно ограничивать право на свободу объединения.

«Мы настоятельно рекомендуем правительству воздержаться от принятия законопроекта в его нынешнем виде и призываем правительство провести широкие консультации со всеми секторами гражданского общества с целью разработки нового всеобъемлющего закона, обеспечивающего благоприятные условия для гражданского общества и отвечающего международным обязательствам в области прав человека и передовой практике», — обратились они.

Спецдокладчики ООН подчеркивают, что понятие «иностранный представитель» имеет в Кыргызстане негативную коннотацию и НКО, заклейменная как «иностранный представитель», может столкнуться с атмосферой страха и враждебности, а также с нежеланием партнеров, включая представителей госорганов, сотрудничать с такой организацией, что создаст трудности для осуществления ее работы.

«Подобный навешанный ярлык и дополнительные обязательства по отчетности, могут представлять собой вмешательство в реализацию права на свободу объединения и свободу выражения мнений без дискриминации, поскольку предлагаемые законопроектом изменения явно ставят в невыгодное положение НКО, получающие иностранное финансирование. В целях обеспечения соответствия международным стандартам в области прав человека такое вмешательство должно быть предусмотрено законом, должно преследовать законную цель и должно быть “необходимым в демократическом обществе”», — отмечается в документе.

Докладчики также обратили внимание на расплывчатое определение понятия «политическая деятельность» в законопроекте. Они считают, что это приведет к тому, что для НКО будет сложно предугадать, что будет являться такой деятельностью в их работе, «в то же время предоставляя властям широкую свободу определять тот или иной вид деятельности как “политический”»

«В соответствии с международными стандартами в области прав человека НКО должны иметь право участвовать в общественной жизни и критиковать действия правительства, поощрять идеи прав человека, предоставлять информацию международным организациям и участвовать в иной аналогичной деятельности», — отмечают они.

Кроме этого, докладчики отметили, что проект закона предлагает наделить органы власти широкими полномочиями по контролю деятельности НКО. По их мнению, это приведет к «практически неограниченному административному контролю над этими объединениями».

«Предоставленные госорганам полномочий по контролю, мониторингу и вмешательству в деятельность НКО, не могут быть оправданы международными стандартами в области прав человека. Внеплановые проверки могут представлять собой инструмент потенциального запугивания, контроля и преследования со стороны властей, который может быть использован против организаций, высказывающих критику или несогласие с действиями правительства. Любые формы контроля над НКО должны быть справедливыми, объективными и недискриминационными и не должны использоваться как предлог для подавления критики», — подчеркивают спецпредставители ООН.

Докладчики также раскритиковали часть законопроекта об «иноагентах», которая позволяет лишить регистрации НКО, если оно не предоставит в установленный срок необходимую информацию или не будут действовать в соответствии с поставленными целями.

«В соответствии с международным правом прав человека, приостановление или принудительное лишение регистрации НКО накладывает серьезные ограничения на свободу объединения, и должны быть допустимы только при наличии ясной и неотвратимой угрозы вопиющего нарушения национального законодательства. Такие меры должны быть строго соразмерны преследуемой законной цели и могут быть применимы исключительно в тех случаях, когда более мягкие меры не будут достаточны. Кроме того, подобные жесткие меры должны приниматься только независимыми и беспристрастными судами, и должно быть предоставлено право обжаловать решения таких судов», — говорится в обращении ООН.

Еще одно замечание докладчиков ООН касается уголовной ответственности, которую предполагают поправки законопроекта. По их словам, расплывчатые формулировки в проекте закона не дают понять, в каких случаях будет считаться, что НКО «подстрекает» граждан, что понимается под «пропагандой деяний», под «другими противоправными действиями» и что включено в понятие «гражданские обязанности».

«Данная редакция статьи не будет соответствовать критерию “предписано законом”, как это требуется согласно международного права в области прав человека», — отметили докладчики.

Законопроект об «иноагентах»

Законопроект об «иноагентах» поступил в Жогорку Кенеш в средине мая. В нем предлагается внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс.

Группа из более 30 депутатов предложила ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иноагент» — «иностранный представитель» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

В России аналогичный закон привел к закрытию многих правозащитных организаций и независимых СМИ. Такого же итога опасаются и эксперты в Кыргызстане, если поправки примут.

Законопроект, который критиковали международные организации и правозащитники, отложили до осени, потому что депутаты ушли на летние каникулы.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.

3 октября проекта закона принял Комитет по правопорядку Жогорку Кенеша. Перед голосованием депутатам показали пропагандистский ролик о якобы нанесенном вреде деятельностью неправительственных организаций Кыргызстану.

Основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова отметила, что за НКО нужно усилить надзор, а также заявила о причастности таких организаций ко всем прошлым сменам власти в Кыргызстане.