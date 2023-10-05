Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 5 октября дали согласие на назначение Догдуркүл Кендирбаевой на должность министра образования.



Президент назначил Кендирбаеву и.о. главы Минобразования 28 сентября. Она сменила на этом посту Уланбека Усекова, который руководил министерство после снятие с поста министра образования Каныбека Иманалиева.



Глава государства освободил от должности Иманалиева 7 сентября с формулировкой «за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей».



Догдуркүл Кендирбаева является исполнительным директором Международного общественного фонда «Инициатива Розы Отунбаевой». В 2012 году она занимала должность замминистра образования.