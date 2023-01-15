Международная правозащитная организация Human Rights Watch 12 января опубликовала свой годовой обзор ситуации с правами человека в мире. В нем говорится, что в Кыргызстане продолжается давление на свободу слова, а также о продолжающемся насилии в отношении женщин, которое не попадает в поле зрения правоохранителей.

«Клооп» пересказывает важные пункты из отчета организации.

Давление на свободу слова

Правозащитники отметили, что в 2022 году «свобода прессы оказалась под ударом», и в отношении целого ряда независимых журналистов, блогеров и СМИ возбуждались уголовные дела.

Так, в Human Rights Watch напомнили об уголовном преследовании директора Next TV Таалая Дуйшенбиева. В сентябре суд признал его виновным в возбуждении межнациональной розни и приговорил к пяти годам лишения свободы, но освободил от наказания, назначив пробационный надзор на три года и запрет на выезд из страны.

Также правозащитники обратили внимание на депортацию журналиста-расследователя Болота Темирова на основании того, что «паспорт Кыргызстана он получил незаконно». Сам Темиров связывал свою депортацию со своей профессиональной деятельностью.

Кроме того, правозащитники отмечают, что за прошлый год «избыточно широкий закон о “ложной” информации несколько раз применялся во внесудебном порядке».

Так, на основе этого закона на два месяца были заблокированы сайты газеты ResPublica и информагентства 24.kg. Позже доступ к последнему восстановили. В октябре Минкульт на два месяца заблокировал сайт «Азаттыка» за видеосюжет о сентябрьском вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе. По мнению властей, в этом материале содержатся «недостоверные сведения», «противоречащие национальным интересам Кыргызской Республики». После этого ряд международных организаций призвали власти Кыргызстана снять эти ограничения.

Давление на гражданское общество и НПО

В обзоре HRW говорится, что «вопреки обещаниям уважать права и свободы человека власти Кыргызстана в течение всего года проводили курс на подавление критических голосов и гражданского общества».

Так, депутатка Надира Нарматова в начале 2022 года предлагала вновь вернуться к ранее отклоненному законопроекту о так называемых «иностранных агентах». По итогу спикер поручил рассмотреть ее инициативу о повторном обсуждении документа. Однако после этот законопроект на заседаниях парламента не рассматривался.

Однако в октябре возле офиса «Азаттыка» прошел митинг за закрытие «Клоопа», «Азаттыка» и Kaktus.media. Также участники митинга, большая часть из которых были в масках и скрывали свои лица, требовали принять в стране закон об «иностранных агентах».

В HRW отмечают, что если такой закон примут, то он «может негативно сказаться на законной деятельности НПО и независимых СМИ».

В ноябре администрация президента вынесла на общественное обсуждение законопроект «О некоммерческих неправительственных организациях». Согласно документу, НКО и НПО должны проходить обязательную регистрацию в Министерстве юстиции, а деятельность организаций будут полностью контролировать Генпрокуратура и Минюст. По мнению властей, так государство защитит свои интересы от «неуставной и незаконной деятельности неправительственных организаций».

Однако юристы и правозащитники называют законопроект «дискриминационным и противоречащим Конституции». Они просят президента Садыра Жапарова отозвать законопроект, отмечая, что проект списан с российского закона об иностранных агентах.

Также правозащитники в своем обзоре напомнили и о массовом задержании активистов и политиков по Кемпир-Абадскому делу. Всего по этому делу задержаны около 30 человек, большая часть которых все еще находится под стражей. Их обвиняют в подготовке массовых беспорядков. Сами арестованные не признают вину и говорят о давлении, а также утверждают, что уголовное преследование началось из-за их позиции по Кемпир-Абадскому водохранилищу.

Кроме того, в HRW упоминали кейс правозащитника Камиля Рузиева. Его обвиняли в подделке документов. В августе Каракольский горсуд оправдал Рузиева, но прокуратура опротестовала это решение. По итогу дело дошло до Верховного суда, который также оправдал правозащитника.

Запрет на проведение собраний

Правозащитники также раскритиковали решение властей ввести в центре Бишкека тотальный запрет на митинги, который по последнему решению суда действует до 31 марта.

Так, проводить мирные собрания нельзя возле посольства России, на площади Ала-Тоо, возле бульвара Эркиндик, парка Панфилова, зданий Жогорку Кенеша, администрации президента, Верховного суда и ГКНБ.

Согласно решению суда, это ограничение не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Другие митинги и акции должны проходить в сквере имени Максима Горького.

О запрете проведения митингов высказывалась омбудсменка Атыр Абдрахматова, которая назвала решение суда необоснованным. Она отмечала, что это противоречит Конституции и принятым международным обязательствам. По ее мнению, такие решения дискредитируют страну перед мировым сообществом.

Пытки и смерти под стражей

В докладе говорится, что «по-прежнему остро стоит проблема» случаев смерти в местах содержания под стражей.

Правозащитники отметили, что «в июне широкий резонанс вызвали смерти политолога Марата Казакпаева и банкира Бакыта Асанбаева, в связи с которыми возникали вопросы о халатности и недозволенном обращении». Оба содержались в СИЗО ГКНБ, но проходили по разным делам. Казакпаев перед смертью в течение нескольких месяцев испытывал ухудшение состояния здоровья, Асанбаева нашли повешенным в камере. Комиссия, сформированная из чиновников и представителей общественности, признала это «трагическим стечением обстоятельств».

В HRW со ссылкой на Наццентр по предупреждению пыток сообщили, что за последние три года в местах содержания под стражей и лишения свободы зафиксировали 151 случай смерти задержанных и заключенных.

Также, по данным Наццентра, в 2021 году более 76% лиц, обвиняемых в пытках и жестоком обращении, были сотрудниками милиции.

Права женщин и людей с инвалидностью

Правозащитники говорят, что за последние годы «Кыргызстан предпринял ряд важных шагов в области борьбы с семейным насилием, однако они были во многом нивелированы переработкой законодательства в рамках инвентаризации 2021 года после принятия новой Конституции и принятия новых уголовного и уголовно-процессуального кодексов».

Кроме того, они отмечают, что случаи насилия в отношении женщин и девочек «по-прежнему не всегда попадают в поле зрения правоохранительных органов, а пережившие насилие сталкиваются с различными барьерами в доступе к службам помощи и правосудию».

«Такие барьеры включают дефицит убежищ и других базовых служб, несерьезное отношение со стороны властей, стигму, а также отношение со стороны милиции, суда, государственных чиновников и духовенства, способствующее устойчивому сохранению вредных стереотипов и практик. Большой проблемой является культура безнаказанности насилия в отношении женщин и девочек, которая, как представляется, широко распространена как в обществе, так и в правоохранительной системе», — говорится в отчете.

Также в нем отмечено, что, несмотря на то, что в мае 2022 года президент Садыр Жапаров подписал указ об увеличении размера ежемесячного пособия для детей и взрослых с инвалидностью, «в целом власти Кыргызстана игнорировали свои обязательства в области обеспечения прав людей с инвалидностью».

«В стране ощущается нехватка доступных по цене реабилитационных центров, поступали сообщения о том, что семьям для оформления инвалидности приходилось давать взятку (при отсутствии официально оформленной инвалидности невозможно получить пособие)», — говорится в документе.

Боестолкновения в Баткене

Кроме того, правозащитники упомянули и боестолкновения на кыргызско-таджикской границе. Отмечается, что «ни одна из сторон до сих пор не провела беспристрастного расследования возможных нарушений законов и обычаев войны в ходе двухдневного конфликта в 2021 году».

За последние два года на кыргызско-таджикской границе произошли два крупных конфликта.

В результате конфликта в апреле 2021 года погибли 36 кыргызстанцев, включая двоих детей, а пострадали 154. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и 87 раненых таджикистанцах.

В результате столкновений с 14 по 17 сентября 2022 года, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 были военными. Всего пострадали 206 человек — 145 военнослужащих получили ранения.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 81 погибшего.

По итогам произошедших столкновений в сентябре 2022 года обе страны обвинили друг друга в спланированной военной агрессии.