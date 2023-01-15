Сотни семей из Баткена ждут окончания строительства своих домов, разрушенных во время сентябрьского приграничного конфликта. Пока их дома строятся, им приходится жить у родственников, на съемных квартирах и в общественных местах.

«Нам обещали достроить дома до Нового года, но вот вы видите, что даже крыши еще нет. Качество очень слабое. Например, под “стяжку” должны были положить утеплитель, но они без него фундамент залили. Вместо стандартных 20-сантиметровых “сейсмопоясов” залили всего 10 сантиметров», — говорит житель села Бакай Абдумалик Абдалим уулу.

По словам местных жителей, строительство идет медленно из-за того, что подрядчики опаздывают со стройматериалами, а строителям задерживают зарплаты. В отдельных случаях местные жители сами помогают со стройматериалами.

Задержку строительства домов соответствующие органы связывают с зимним периодом и обещают сдать все дома до марта 2023 года.

В результате сентябрьского вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской госгранице в Баткенской области было разрушено 420 домов. Несмотря на то, что власти обещали завершить строительство жилищ до наступления 2023 года, закончены и сданы в пользование только два дома.

Из-за приграничного конфликта более 136 тысяч кыргызстанцев были вынуждены были покинуть свои дома. В нескольких кыргызских селах разрушены сотни домов. Материальный ущерб Кыргызстана из-за вооруженного конфликта на границе оценивается в 3 млрд 130 млн сомов.

Жертвами столкновений стали 63 кыргызстанца — 48 военных и 15 местных жителей. 206 человек получили различные травмы, из которых 145 военных и 60 мирных жителей.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 81 погибшего.

Обе страны обвинили друг друга в спланированной военной агрессии.