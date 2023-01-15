Министр образования Уланбек Мамбетакунов 12 января заявил, что ведомство планирует привлекать в школы больше учителей-мужчин.

«Мы хотим уделить внимание учителям-мужчинам, которые работают в школах, и будем стараться привлечь как можно больше учителей-мужчин. Для этого начинаем проект в школах к 23 февраля под рабочим названием “Школы нуждаются в учителях-мужчинах”. Сейчас еще думаем над названием, чтобы оно было звучно», — сказал Мамбетакунов.

Что не так с этим заявлением?

Во-первых, школы нуждаются в квалифицированных кадрах, а уровень квалификации не зависит от пола. Хорошими и плохими учителями могут быть и женщины, и мужчины. Утверждения об обратном или суждения о том, что мужчины в чем-то умнее, терпеливее и лучше подпадают под категорию сексизма.

Тем более, что министр хочет «уделить особое внимание» учителям-мужчинам, только потому что они мужчины. Это главный признак сексизма.

Во-вторых, низкие зарплаты и высокие нагрузки в школах привели к тому, что там остались практически одни женщины. Вообще, почти все мало престижные и малодоходные профессии занимают женщины, потому что на высоких постах предпочитают видеть мужчин. Это явление называют «стеклянным потолком» — невидимый барьер, не связанный с профессиональными качествами женщин, который ограничивает их продвижение по карьерной лестнице.

В сфере образования это выглядит так: мужчин намного меньше, чем женщин, но они чаще занимают вышестоящие и лучше оплачиваемые должности. Кстати, и тут мужчины в среднем зарабатывают на 20% больше женщин.

Кроме того, остается фактор «второй смены» — на женщинах помимо работы висят еще все домашние дела, включающие в себя готовку, уборку и воспитание собственных детей. Мужчины обычно в эти дела не включаются, соответственно, они могут направить все свои силы на продвижение по карьерной лестнице.

По словам феминистки Бегайым Замирбек, заявление министра сексисткое, обесценивающее огромную работу, которые делают женщины в течение десятков лет за мизерные зарплаты.

«Хочешь добавить престижа профессии — плати учительницам и учителям больше, вне зависимости от их гендера», — сказала «Клоопу» Замирбек.

При этом она добавила, что нет ни одного исследования, доказывающего, что мужчины справляются с какой-либо работой, а особенно учительской, лучше женщин. Но, говорит Замирбек, в доминирующих женщинами сферах мужчин продвигают чаще, «они поднимаются на верх карьерной лестницы на стеклянных эскалаторах и лифтах».

В итоге получается, что заявление министра Мамбетакунова — прямая дискриминация женщин-педагогов, которые итак получают мизерную зарплату и работают сверхурочно. При этом уровень образования в школах не повысится, поскольку уровень квалификации не зависит от пола. Вместо этого будут новые директора, ректоры, заминистры и министры-мужчины в сфере образования, в которой на рядовых должностях продолжат работать одни женщины.