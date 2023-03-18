Депутат Марат Мураталиев 17 марта на заседании профильного комитета парламента отчитал замглавы Минтруда и соцразвития Жылдыз Полотову за плохую подготовку к отчёту о проделанной работе. Он заявил, что это уже вторая женщина на должности заместителя министра, которая не может ответить на вопросы депутатов.
«Была одна замминистра сельского хозяйства, тоже как Жылдыз Арстанбековна выходила на трибуну и передавала слово другим. О тех кыргызах в Таджикистане вы должны знать, вы же замминистра. Вы извините, конечно, но на нас народ смотрит. А вы пальцем туда (в зал) показываете, чтобы они за вас ответили. Вот, посмотрите на [сотрудников] МИД — один за другим отвечают, потому что знают. Владеть надо же [информацией]».
Депутата Мураталиева прервал его коллега, но тот продолжил: «Вот, Чолпон Аалыевна (депутатка парламента, — прим.ред), вы кричите о гендерной квоте, но вторая заместительница министра ничего абсолютно не говорит. Надо же смотреть, когда назначают».
Чолпон Султанбекова ответила на выпад своего коллеги: «Если вы про гендер говорите, то назначьте тогда женщину министром труда и соцразвития!»
Мураталиева этот ответ не устроил и он продолжил: «Но вы же сами видите [что ответить не может]. Пусть готовится тогда в следующий раз! […] Вы [Жылдыз Полотова] знаете же судьбу наших кыргызов в Афганистане, какая она? Это надо наизусть знать, спасибо».
Квоты антидемократичны?
Споры относительно гендерных квот в парламенте возникают регулярно. В феврале депутатка парламента Динара Ашимова предложила создать рабочую группу для мониторинга госорганов на соблюдение гендерного баланса.
По словам Ашимовой, действующий закон о 30% квоте женщинам в местных кенешах не соблюдается. Она добавила, что гендерный баланс не соблюдается и в исполнительной власти.
В ответ депутат Медербек Алиев заявил, что гендерные квоты якобы антидемократичны и с их введением парламент работать лучше не стал.
«Коллеги, я думаю, что права женщин на территории Центральной Азии соблюдаются, слава богу, на высоком уровне. Мы уважаем матерей, под ногами матерей рай. Просто иногда идет перегибание», — считает Алиев.
Депутатку Эльвиру Сурабалдиеву возмутили слова Алиева. Она напомнила, что с правами женщин в Кыргызстане «все плохо».
«Да, мы принимаем законы тут в парламенте, но в регионах они не исполняются […] Женщины, которые составляют 51% населения, нужны политикам только в период выборов. Мы нужны политикам только, когда нужны наши голоса. А когда мы говорим о наших равных возможностях и голосах, то мы вам не нужны. Поэтому эта комиссия очень нужна», — сказала Сурабалдиева.
По ее словам, нигде не соблюдается 30% квота для женщин.
«Так что давайте начнем хотя бы с уважения в парламенте. Если в парламенте наши коллеги будут говорить, затыкая нам рот: “Девочки у вас все хорошо, ваше место на кухне”, тогда мы припомним эти ваши слова во время выборов. До выборов осталось четыре года, время быстро проходит», — заключила депутатка.
Одна женщина в Кабмине
Сейчас 30% гендерная квота законодательно закреплена только для парламента и то для 54 депутатов, которые проходят туда по партийным спискам. Выборы по одномандатным округам проходят без квот. Для кабинета министров нет законодательно закрепленных гендерных квот.
Нынешний состав кабинета министров — один из худших по представленности женщин. Сейчас в Кабмине только одна женщина — глава Минздрава Гулнара Баатырова. 15 марта президент снял Динару Кутманову с должности главы Минприроды без объяснения причин.
В январе в Бишкеке завершилось трехдневное республиканское совещание с участием глав областных государственных администраций и органов местного самоуправления. Оно проходило в госрезиденции Ала-Арча в Бишкеке под председательством главы Кабмина Акылбека Жапарова.
В совещании приняли участие госслужащие и чиновники разного уровня, в том числе полпреды президента в областях, мэры городов и акимы. Однако на официальных фото с совещания нет ни одной чиновницы.
Почему же в Кыргызстане так мало чиновниц?
Одна из причин такого неравенства — так называемый «стеклянный потолок» — невидимый барьер, не связанный с профессиональными качествами женщин, который ограничивает их продвижение по карьерной лестнице.
Этот барьер вызван глубоко укоренившимися стереотипами о том, что женщина не может быть хорошим руководителем и ее главная миссия — рожать детей и хранить семейный очаг. Эти стереотипы приводят к тому, что женщины и сами ведут себя менее амбициозно.
«Там, где мужчине достаточно приложить 25% усилий, женщине нужно приложить 250% усилий. На женщину смотрят скептически, в особенности, когда мужчины должны исполнять ее приказы», — говорила в интервью «Клоопу» депутатка Эльвира Сурабалдиева.
К невидимым барьерам относятся и неформальные правила игры, например, непризнание коллеги по кабмину выражается в невозможности получить встречу с ключевыми игроками в парламенте и в правительстве по несколько месяцев. Иногда происходит публичное игнорирование заданных вопросов на заседании.
Имеет значение даже отсутствие приглашения на важные для кыргызов семейные мероприятия политического бомонда. Гордое игнорирование этих «мелочей» приводит к тому, что вопросы, которые продвигает женщина в правительстве, могут не решаться долгое время.
При этом женщины совмещают работу с домашними обязанностями. В Кыргызстане работающие женщины тратят на домашние дела в три раза больше времени, чем работающие мужчины.
Даже саму профессию и место работы женщины часто выбирают так, чтобы можно было совмещать с домашними делами и тратить меньше времени на дорогу.
«Вымывание» женщин из власти
В исследовании о нарушении политических прав женщин, опубликованном в 2013 году, говорилось, что в Кыргызстане прослеживается «тенденция “вымывания”» женщин из сферы управления, в результате чего, происходит забвение понятия «женщина – управленец, лидер». Вместо этого, наоборот, закрепляется стереотип «женщина – плохой руководитель, женщине лучше у семейного очага».
За последние 10 лет Кыргызстан меньше всех сократил неравенство между женщинами и мужчинами среди стран бывшего СНГ. Например, в Казахстане индекс гендерного неравенства – показателя, оценивающего доступ женщин к здравоохранению, политической жизни и рынку труда – упал в 3 раза, в Армении – в 2,3 раза, а в Кыргызстане – только в полтора раза.
На вопрос журналистов «Клоопа», почему в текущем кабинете министров только одна женщина, в администрации президента отвечали, что проблема в отсутствии гендерных квот.
«Мы [гендерные квоты] только разрабатываем […] Законом [сейчас] у нас не предусмотрена квота для женщин и поэтому мы сейчас это активно внедряем», — заявили в администрации президента.
Там сообщили, что в Национальной стратегии гендерного равенства до 2030 года предлагают ввести норму о 30% женской квоте для всех должностей в исполнительной власти. Но пока этот документ только разрабатывается.
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