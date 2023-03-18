Депутата Мураталиева прервал его коллега, но тот продолжил: «Вот, Чолпон Аалыевна (депутатка парламента, — прим.ред), вы кричите о гендерной квоте, но вторая заместительница министра ничего абсолютно не говорит. Надо же смотреть, когда назначают».

Чолпон Султанбекова ответила на выпад своего коллеги: «Если вы про гендер говорите, то назначьте тогда женщину министром труда и соцразвития!»

Мураталиева этот ответ не устроил и он продолжил: «Но вы же сами видите [что ответить не может]. Пусть готовится тогда в следующий раз! […] Вы [Жылдыз Полотова] знаете же судьбу наших кыргызов в Афганистане, какая она? Это надо наизусть знать, спасибо».

Квоты антидемократичны?

Споры относительно гендерных квот в парламенте возникают регулярно. В феврале депутатка парламента Динара Ашимова предложила создать рабочую группу для мониторинга госорганов на соблюдение гендерного баланса.

По словам Ашимовой, действующий закон о 30% квоте женщинам в местных кенешах не соблюдается. Она добавила, что гендерный баланс не соблюдается и в исполнительной власти.

В ответ депутат Медербек Алиев заявил, что гендерные квоты якобы антидемократичны и с их введением парламент работать лучше не стал.

«Коллеги, я думаю, что права женщин на территории Центральной Азии соблюдаются, слава богу, на высоком уровне. Мы уважаем матерей, под ногами матерей рай. Просто иногда идет перегибание», — считает Алиев.

Депутатку Эльвиру Сурабалдиеву возмутили слова Алиева. Она напомнила, что с правами женщин в Кыргызстане «все плохо».

«Да, мы принимаем законы тут в парламенте, но в регионах они не исполняются […] Женщины, которые составляют 51% населения, нужны политикам только в период выборов. Мы нужны политикам только, когда нужны наши голоса. А когда мы говорим о наших равных возможностях и голосах, то мы вам не нужны. Поэтому эта комиссия очень нужна», — сказала Сурабалдиева.

По ее словам, нигде не соблюдается 30% квота для женщин.

«Так что давайте начнем хотя бы с уважения в парламенте. Если в парламенте наши коллеги будут говорить, затыкая нам рот: “Девочки у вас все хорошо, ваше место на кухне”, тогда мы припомним эти ваши слова во время выборов. До выборов осталось четыре года, время быстро проходит», — заключила депутатка.

Одна женщина в Кабмине

Сейчас 30% гендерная квота законодательно закреплена только для парламента и то для 54 депутатов, которые проходят туда по партийным спискам. Выборы по одномандатным округам проходят без квот. Для кабинета министров нет законодательно закрепленных гендерных квот.

Нынешний состав кабинета министров — один из худших по представленности женщин. Сейчас в Кабмине только одна женщина — глава Минздрава Гулнара Баатырова. 15 марта президент снял Динару Кутманову с должности главы Минприроды без объяснения причин.

В январе в Бишкеке завершилось трехдневное республиканское совещание с участием глав областных государственных администраций и органов местного самоуправления. Оно проходило в госрезиденции Ала-Арча в Бишкеке под председательством главы Кабмина Акылбека Жапарова.

В совещании приняли участие госслужащие и чиновники разного уровня, в том числе полпреды президента в областях, мэры городов и акимы. Однако на официальных фото с совещания нет ни одной чиновницы.