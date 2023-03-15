Президент Садыр Жапаров подписал указ, которым освободил Динару Кутманову от должности главы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. Она занимала эту должность с октября 2021 года, причина снятия ее с поста не уточняется.

С освобождением Кутмановой в Кабинете министров Кыргызстана осталась всего одна женщина, возглавляющая министерство, — глава минздрава Гулнара Баатырова.

Жапаров назначил исполняющим обязанности министра природных ресурсов Мелиса Тургунбаева. Президент уже внес его кандидатуру на согласование в парламент.

По информации из открытых источников, Тургунбаев в 2013-2017 годах работал членом совета директоров «Кыргызнефтегаза», а в 2017 году стал председателем совета директоров компании.

В мае 2022 года в СМИ сообщали, что его назначили председателем правления «Кыргызского инвестиционно-кредитного банка» (KICB).

Чем известна Кутманова?

Имя Кутмановой довольно часто упоминалось в связи со скандалом о введении внешнего управления на золоторудном руднике Кумтор.

Ее сын был среди тех, кто подал в суд на компанию «Кумтор голд компани» с требованием выплатить 261,7 млрд сомов в пользу государства за незаконное складирование отходов компании на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения. Октябрский суд Бишкека обязал «Кумтор голд компани» выплатить деньги.

«Кумтор голд компани» было дочерним предприятием канадской компании Centerra Gold Inc., разрабатывающей рудник. Именно решение суда привело к тому, что правительство Кыргызстана ввело внешнее управление на руднике.

В парламенте при обсуждении введения внешнего управления на руднике выступала именно Динара Кутманова и говорила, что у Кыргызстана есть все документы, которые доказывают причиненный ущерб экологии Кыргызстана со стороны канадской компании Centerra Gold Inc.

Позже рудник перешел в собственность Кыргызстана — при этом страна отказалась от своих акций в Centerra Gold Inc. и теперь сама должна будет проводить рекультивацию месторождения после окончания его разработки.