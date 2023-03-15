В Узгенском районе родители 9-летней девочки заявили, что их дочь изнасиловали — милиция ищет подозреваемого. Об этом «Клоопу» сообщили в УВД Ошской области.

По информации 24.kg, заявление от родителей пострадавшей девочки поступило 13 марта 2023 года. По предварительным данным, экспертиза выявила у девочки разрывы половых органов.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Куда можно обратится за помощью в случае насилия по отношению к детям:

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.

В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если вы оказались в ситуации насилия: