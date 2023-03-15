Пострадавший в драке с депутатом Жаныбеком Абировым написал встречное заявление и отказался от претензий. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Kaktus.media.

Кроме того, «АКИpress» пишет о новых подробностях потасовки. По их данным, Абиров избил пострадавшего А.Д., несмотря на то, что тот потерял сознание, а после поволок его за волосы. В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, контузию глаза и сломанный нос.

Пресс-служба ГУВД Бишкека уточняет информацию о заявлении пострадавшего.

Ранее в парламенте создали депутатскую комиссию, чтобы решить привлекать ли Абирова к ответственности за участие в драке. При этом один из членов этой комиссии депутат Фархад Алимжанов попросил кыргызстанцев простить Абирова, чтобы «молодой и перспективный политик» не сломался «из-за одной ошибки».

«Перед священным месяцем Рамазан думаю будет уместно всем нам простить друг друга. Все мы люди и всем нам свойственно ошибаться», — написал Алимжанов.

Драка с участием депутата

По информации милиции, 12 марта примерно в 01:46 часов для выполнения служебных обязанностей по вызову в ресторан «Золотой Дракон» прибыли двое сотрудников группы быстрого реагирования. По приезде их «беспричинно избила» группа из 7-8 человек, среди которых был депутат Абиров, сказали в милиции.

Один из пострадавших сотрудников ГБР в результате драки получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

Действия депутата осудил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев, отметив, что такое поведение «не соответствует стандартам этики госслужащего такого ранга». Он сообщил, что президенту доложили о драке с участием Абирова.

Сам Абиров через два дня после произошедшего попросил прощения и признал, что он, как народный избранник, «не должен был поддаваться эмоциям». Депутат сообщил, что готов сотрудничать с милицией, предоставить всю необходимую информацию и понести ответственность согласно закону.