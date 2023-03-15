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В Жогорку Кенеше создали специальную депутатскую комиссию, чтобы решить привлекать ли депутата Жаныбека Абирова к ответственности.

В состав комиссии вошли девять депутатов: Дастан Бекешев, Замирбек Мамасадыков, Айгуль Айдарова, Бахридин Шабазов, Мейер Саккараев, Жусупбек Коргонбай уулу, Фархад Алимжанов, Мурадил Сыдыков и Бактыбек Чойбеков.

Эта комиссия должна изучить представление генпрокурора и обстоятельства дела.

Заместительница генпрокурора Умут Конкобаева рассказала, что дело в отношении депутата Абирова выделено в отдельное производство. Она утверждает, что по основному уголовному делу о массовой драке подозреваемыми проходят 6-7 человек, двое из которых задержаны.

Ранее генпрокурор Курманкул Зулушев попросил согласие парламента, чтобы привлечь депутата Жаныбека Абирова к уголовной ответственности. Абиров обладает депутатской неприкосновенностью и для его привлечения к ответственности требуется согласие парламента.

Абирова хотят привлечь в качестве обвиняемого по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка».

Драка с участие депутата

По информации милиции, 12 марта примерно в 01:46 часов для выполнения служебных обязанностей по вызову в ресторан «Золотой Дракон» прибыли двое сотрудников группы быстрого реагирования. По приезде их «беспричинно избила» группа из 7-8 человек, среди которых был депутат Абиров.

Один из пострадавших сотрудников ГБР в результате драки получил сотрясение мозга и сейчас находится в больнице.

Действия депутата осудил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев, отметив, что такое поведение «не соответствует стандартам этики госслужащего такого ранга». Он сообщил, что президенту доложили о драке с участием Абирова.

Сам Абиров через два дня после произошедшего попросил прощения и признал, что он, как народный избранник, «не должен был поддаваться эмоциям». Депутат сообщил, что готов сотрудничать с милицией, предоставить всю необходимую информацию и понести ответственность согласно закону.