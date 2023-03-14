В своем обращении Абиров написал, что готов сотрудничать с милицией и предоставить всю необходимую информацию.

«Я готов понести ответственность в соответствии с законодательством Кыргызстана и полностью осознаю серьезность произошедшего», — написал депутат.

Он также признал, что как народный избранник он «не должен был поддаваться эмоциям».

«Да, я совершил ошибку, я очень виноват и готов сделать все, что в моих силах, чтобы исправить ситуацию. Я искренне извиняюсь перед Аргеном, его семьей и родственниками и готов оказать всяческую поддержку. […] Я глубоко сожалею о том, что произошло. Прошу меня простить», — написал Абиров.

О драке с участием Абирова 13 марта сообщили несколько СМИ. Позже пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил, что о драке с участием Абирова доложили президенту.

Султанбаев написал, что такое поведение «не соответствует стандартам этики госслужащего такого ранга».



14 марта стало известно о задержании двух человек, участвовавших в драке. Их задержали по уголовному делу о хулиганстве и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.