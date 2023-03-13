В УВД Октябрьского района столицы подтвердили факт драки и сообщили, что она произошла в 03:30 ночи у ресторана по улице Элебаева. С заявлением в милицию обратился пострадавший, сообщивший, что его избил неизвестный.

Пострадавший обратился в Нацгоспиталь, где ему поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма.

Факт зарегистрировали в журнале учета информации УВД Октябрьского района и назначили судмедэкспертизу. В милиции добавили, что все участники инцидента установлены.

Абиров, до того как попасть в Жогорку Кенеш в качестве депутата, занимал пост спикера Бишкекского городского кенеша. В парламент он баллотировался от партии «Эмгек». В горкенеше он заседал с 2016 года, когда пришел туда от партии СДПК.